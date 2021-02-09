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雲端最前線／牛年圍爐好菜上桌！年夜飯「熱量排行榜」要注意

新聞節目中心／綜合報導

除夕團圓飯是家家戶戶的重頭戲，讓全家人經過一整年的忙碌，能夠一同坐下來圍爐吃飯；特別對於遊子來說，「飯菜香」必定是家鄉與記憶的味道。在這頓團圓飯中，你最想念或最不可缺少的那一「味」是什麼？《雲端最前線》9日邀請新北市議員彭佳芸、身心科醫師李旻珊、全國醫師醫療產業工會理事長吳欣岱及時事評論員王時齊，一同來分享心中的「好滋味」，現場也將有香噴噴年菜端上桌。

▲▼圍爐,除夕,吃喝,晚餐,蔬菜。（圖／翻攝自pixabay）

▲春節圍爐。（示意圖／翻攝自pixabay）

過年連假期間，許多人容易餐餐大魚大肉、飲食爆量，假期過後不只腰間多了贅肉，健康也可能出狀況；近日「年菜熱量排行榜」也陸續出爐。挑年菜到底有哪些撇步及建議？過年連假期間，又有哪些健康、心理狀況需要注意？拜年面對親戚朋友各式各樣關心問題，該如何回應？

另一方面，近日藝人雞排妹鄭家純的性騷擾風波持續受到關注，有律師建議，遭受性騷擾者若提不出證據佐證，可靠3種途徑打訴訟官司。同事，律師也呼籲，社會檢討受害者的風氣相當不可取，「你可以因為櫥窗裡的香奈兒包包非常精緻漂亮就把它偷走嗎？如果不行，為什麼會覺得女性的形象和穿著是可以性騷擾的理由呢？」究竟幾位來自不同領域的優秀女性工作者，如何看待這次的事件？登上《雲端最前線》一同揭秘。

《ETtoday筋斗雲》

《ETtoday新聞雲》

《播吧》

關於《雲端最前線》

根據comScore的統計調查，《ETtoday新聞雲》2016年連續在7、8、9三個月到達率已躍居台灣新聞網站的第一名，全台灣1556萬上網人口中，9月份有1260萬人到訪《ETtoday新聞雲》，比率高達93.4%。網路新聞跟世界各國一樣，幾乎已是台灣民眾最重要、甚至是唯一來源。

當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，周二至周五中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每周二至周五中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。

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