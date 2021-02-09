影／過年大魚大肉要當心！　醫師提醒勤喝水、多走動

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過年連假即將到來，許多人容易餐餐大魚大肉、飲食爆量，假期過後不只腰間多了贅肉，健康也可能出狀況。對此，全國醫師醫療產業工會理事長吳欣岱9日在ETtoday《雲端最前線》節目中提醒，心臟方面在過年期間最擔心的就是心肌梗塞、腦中風，建議大家在吃這些好吃的年菜時，除了份量不要太多，更還要記得補充水分。

吳欣岱指出，心臟的血管其實非常細，平時跟患者比喻時，都稱「比我們的小拇指還要再細一點點」，但這個血管供應了每天一直要跳動的心臟，所以它的暢通非常非常重要。她進一步說，現在食用筍絲蹄膀等年菜，都會令人想到過去在醫學系時，有位教授會讓大家吃完大餐後回來抽血，「因為在平常抽血要空腹才會準，吃完大餐後抽血，其實是有點稠稠濃濃的」。

吳欣岱也建議，大家在吃年菜前有幾件事要注意，除了份量不要太多，還要記得補充水份，將濃稠的大魚大肉油脂沖淡，在經過很小的血管時比較不會遇到阻礙，就不會發生心肌梗塞、腦中風等情形。

吳欣岱還提到，大部分人吃完年夜飯會打麻將，但很多患者是上半身腦在想、手在動，下半身卻忘記動，讓血液循環不好，就容易增加血栓、靜脈曲張機率，所以提醒大家不只要勤喝水，還要定期、半小時左右就起來走一走，這個過年就能一切平安快樂。

另一方面，近期藝人雞排妹鄭家純爆出性騷擾風波，持續受到各界關注；身心科醫師李旻珊分享，平時門診也會遇到性騷擾被害女性，她們大部分第一時間都很難講出來，因為覺得當下很震驚、怎麼會發生在自己身上，或是有點困惑「我真的被性騷擾了嗎？」

「當下第一時間會整個傻眼狀況」李旻珊進一步說，緊接著受害者會開始否定，因為人在面對一些急難時，有時會用否定狀態去面對事情，之後再慢慢發酵出不安感、對環境的不信任感，以及憤怒感「為什麼是我、為什麼是我碰到這件事」，這是在很多受害者身上會看到的心理狀態變化。

不過，李旻珊也說，台灣的女性自主意識已慢慢在抬頭，若媒體、社會都能多給予一點關注，台灣是有機會跟上一些先驅國家的。

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