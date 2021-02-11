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清朝最美皇后！13歲入宮「侍寢到50歲」　牌子被翻到掉漆

▲故宮、紫禁城、東華門。（圖／記者老嘉郡攝）

▲紫禁城東華門。（圖／記者老嘉郡攝）

記者柯沛辰／綜合報導

古代帝王後宮佳麗三千，很難有嬪妃得蒙專寵。不過，清朝就有一名妃子，儘管出生低微，卻在13歲就爬上康熙龍床，還在10年間生下6名皇子，即便50歲仍幾乎夜夜被寵幸、牌子被翻到「掉漆」，她正是德妃、後來雍正的生母「孝恭仁皇后」。

康熙一生有4個皇后、48個嬪妃，如果算上服侍的宮女，也有將近200多個女人。說起德妃，她出生烏雅氏，原本是滿洲正黃旗包衣，屬於世代都要服侍皇室的「下人」，所以13歲那年在內務府選秀中脫穎而出，入宮當宮女。

不久後，烏雅氏憑藉過人美貌、聰慧氣質，很快引起康熙帝的注意，並在多次寵幸下懷上「龍種」，順利從宮女晉升為「德嬪」。不過，因為品階低下，依規定無權養育皇子，所以兒子（皇四子胤禛，後來的雍正帝）只能送到佟貴妃那裡教養，讓她很難受。

德嬪深知自己家世低微，必須一步步往上爬，所以平日不與其他妃子爭寵，而是保持謙卑、孝順的態度，多在太后身邊侍奉。康熙見狀既器重又同情，經常會去「照顧」一下德嬪，結果德嬪又連生5個孩子，順利晉升「德妃」。

德妃10年內連生6子，成為後宮平安誕下最多孩子的嬪妃，也讓康熙覺得她是一個「有福之人」，寵愛備至，只差立為皇后。可惜清朝後宮講究出身，后位不僅執掌六宮大權，身分尊貴，更是天下女子典範，所以立后不只是皇帝家事，更是「國事」。

撇開立后不談，康熙確實相當溺愛德妃。至於溺愛到什麼地步？就是德妃直到50歲仍幾乎天天被康熙「翻牌」，而且據說連牌子都翻到「掉漆了」，程度之誇張，綜觀整個大清，可謂前無古人，後無來者。

1722年雍正繼位，身為生母的德妃被尊封為皇太后，但她寵愛的是最小的兒子十四阿哥胤禎，一度嘔氣拒絕皇太后之位，引發雍正不滿。不過，她隔年5月就病重逝世，享壽64歲，被雍正加諡號曰「孝恭仁皇后」，也算圓了皇后之位。

▼德妃、孝恭仁皇后。（圖／維基百科）

▲▼清朝德妃、孝恭仁皇后。（圖／維基百科）

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