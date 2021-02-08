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小侍衛下棋竟贏了康熙！老太監一句話　他10天後屍體被抬出

▲▼ 康熙 。（圖／翻攝自微博）

▲皇帝掌握生殺大權 。（圖／翻攝自微博）

記者蔡儀潔／綜合報導

在古代封建社會，皇帝擁有至高無上的生殺權力，所以有句話說「伴君如伴虎」，而清朝的康熙沒事就愛下圍棋，這可苦了和他對弈的人，而侍衛仁福就因此丟了小命。

康熙在位長達61年，除了在政治上功績累累外，平時休閒娛樂也很豐富，最愛的便是打獵和下棋，但這兩個愛好都不是單人活動，需要有大臣的參與，這讓大家都很緊張，害怕稍有不慎就會惹怒龍顏，最後掉了腦袋，因此只好故意發揮失常輸掉比賽。

久而久之，皇帝看出大臣們並非真正和他打獵、下棋，便下令要所有人拿出真實實力。但帝王之威在上，大臣們還是不敢贏。

康熙37年秋季，康熙率領王公大臣前往木蘭圍場打獵，突然棋癮犯了，於是便和身邊的幾位大臣對弈了幾局，連贏了3局後，康熙沒了興致。

康熙於是貼出重金懸賞，只要是能下贏他的人，就賞黃金百兩、官位連升三級。就在這時，康熙身邊叫做仁福的侍衛主動請纓，皇帝大喜，兩人開始對棋。

仁福雖然是個侍衛，但是從小精於棋道，是個高手，而且並不懂得退讓，無視身邊大臣使眼色，短短時間就讓康熙皇帝招架不住。

這時為了保住康熙的顏面，旁邊的一位老太監非常機智喊了一句「對面膳食有老虎。」康熙對獵殺老虎有著很大的執念，於是立馬起身狩獵，並在上馬前對仁福說「你就在這裡守著棋局，不要走，朕回來接著下。」

就這樣，仁福一個人在下棋的地方跪下遵旨，而其他人都離去了。誰知康熙這一去便是10天，他偶然想起前幾天的棋局，於是便回到原先對弈的地方，卻只見那仁福仍然跪在那裡，卻已經斷了氣。

原來，康熙去狩獵之後，忘記仁福等他回來下棋之事，很多人以為這是皇帝為了懲罰小侍衛，於是不敢上前稟告，而仁福也不敢違逆康熙的旨意，於是一直在原地等候，最後把自己活活餓死了，不僅沒有得到黃金、升官，還丟掉了性命。

康熙想到此事非常痛心，對仁福進行厚葬後，作詩弔唁「侍臣松下守枰臺，逐虎歸來命已衰。未識君王輕許諾，悔將一馬踏車來」。後來他為了防止再犯錯誤，還留下了一句千古名言「君而無信，何以為君？」

▼ 康熙畫像。（圖／維基百科）

▲▼ 康熙皇帝。（圖／維基百科）

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