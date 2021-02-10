　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

民進黨內部調查「陳其邁滿意度達6成」　康裕成：可讓市民更有感

▲高雄市長陳其邁 。（圖／記者洪靖宜攝）

▲高雄市長陳其邁 。（圖／記者洪靖宜攝）

記者陶本和／台北報導

媒體發佈21縣市長上任兩年滿意度，高雄市長陳其邁施政滿意度落居倒數第二。對此，高雄市議員林智鴻認為，才上任不到半年，還需要時間驗證；而議員康裕成也認為這不公平，應是把罷韓的怨氣發在陳其邁身上。據悉，在民進黨內部多次民調都顯示，陳其邁施政滿意度其實都有達到6成。

根據媒體民調，新北市長侯友宜拿下第一名的77％高滿意度，而其次是花蓮縣長徐榛蔚的71%。讓外界較為意外的是，上任還不到半年的陳其邁，執政滿意度落居倒數第二，只贏過墊底的台北市長柯文哲。

對此，高雄市議員林智鴻認為，陳其邁上任不到半年，承受許多過去的無作為，或是進度緩慢的市政建設，難免會被拖累到，應該要給他多一點時間，這樣才會比較公平。

林智鴻舉例，農曆年前開放大部分鐵路園道綠廊部分，在陳其邁上任之前，進度就嚴重落後；但是在陳其邁一上任後，就馬上前往視察，並承諾會在農曆年前拆掉大部分的圍籬，如今已經有很明顯的進展。

另外，康裕成也指出，如果是去年12月民調，應該是罷免韓國瑜的怨氣還在陳其邁的身上，當時上任才4個月，跟其他人比起來是差很多的，應該要給他多一點時間；她提到，今年預算就是由陳其邁團隊所編列，可以設法讓市民有感，下一次民調就不會再有時間不夠的理由了。

綠營地方人士也表示，調查時間為去年12月15日至18日，陳其邁上任不過百日，卻在2個月後再次檢視，這有失公允；民進黨內也有多次民調顯示，陳其邁的施政滿意度皆高達6成以上，顯見媒體民調與高雄實際民情有所落差。

綠營地方人士指出，陳其邁上任近半年以來，維持一貫的「緊緊緊」風格，積極推動市政建設發展，卻被媒體以2個月前調查的民調進行檢視，卻未考量到時空環境的變化，如勇奪全國跨年收視第一的高雄跨百光年當時仍未舉行，如此的調查方法及比較基準皆導致此份民調不盡公允。

ET快訊
口交、吞精會罹癌？　專家曝5大性愛真相

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

「胡迪次長」迷因紅到國外！4千萬讚粉專分享　外國網友瘋對白

柯文哲曬18歲嫩照　竟撞臉《愛的迫降》男星

民進黨內部調查「陳其邁滿意度達6成」　康裕成：可讓市民更有感

李來希吐槽趙少康「台灣偉大過嗎？」　口號不經大腦還自詡知識藍

國安不能休息！　蔡英文IG整理出「4點」結論：預祝大家新年快樂

總統府資政與國策顧問名單出爐　李遠哲、宋楚瑜未續聘

美國前國務卿舒茲享嵩壽100歲　外交部：感念畢生致力世界和平

影／過年大魚大肉要當心！　醫師提醒勤喝水、多走動

陳柏惟身陷罷免風暴　顏寬恒喊話寬粉：我期許開創自己的路

民眾黨二度被批「寄生國會」　柯文哲：還在找辦公室就被爆料

女三寶硬擠停車格「擅移重機」！　下一秒重砸地板...兩人淡定扶正

衛生紙包30萬婚戒...老公當垃圾丟 佛心清潔隊員忍嘔2小時奇蹟找回

黃寅燁偷偷指車銀優：他是我的　他揹他跑完超喘..急解釋「不是太重啦」

走錯班啦！美洲獅學「社交禮儀」　同學都是狗...下課不忘跟爸塞乃

疑「不想等太久」加速衝出巷口　高雄73歲嬤慘遭聯結車輾斃

騎紅牌重機「衝蘇花改」被警開單 流氓藥師：不想冒險...花錢買平安

Amber導師首秀全開麥唱跳中文歌　《創造營》三屆再唱主題曲惹回憶殺

台南女訂4300元炸物、甜粿棄單　「要求30分鐘做好」惡整市場攤商

張柏芝《浪姐2》勤練RAP挑戰最強組　那英台上拒絕和她擁抱...一臉尬

告別單身？DIY女神接吻練習器　克隆粉倒石膏壓出完整人臉模型

「胡迪次長」迷因紅到國外！4千萬讚粉專分享　外國網友瘋對白

柯文哲曬18歲嫩照　竟撞臉《愛的迫降》男星

民進黨內部調查「陳其邁滿意度達6成」　康裕成：可讓市民更有感

李來希吐槽趙少康「台灣偉大過嗎？」　口號不經大腦還自詡知識藍

國安不能休息！　蔡英文IG整理出「4點」結論：預祝大家新年快樂

總統府資政與國策顧問名單出爐　李遠哲、宋楚瑜未續聘

美國前國務卿舒茲享嵩壽100歲　外交部：感念畢生致力世界和平

影／過年大魚大肉要當心！　醫師提醒勤喝水、多走動

陳柏惟身陷罷免風暴　顏寬恒喊話寬粉：我期許開創自己的路

民眾黨二度被批「寄生國會」　柯文哲：還在找辦公室就被爆料

寶貝的乳牙也是寶貝　兒童牙科：重視乳牙管理與治療

2021必買白鞋就選這9雙　NB 574、adidas NMD熱度狂燒

白貴賓窩草叢一靠近就暴咬！　耐心安撫救援才知「牠看不見」

「胡迪次長」迷因紅到國外！4千萬讚粉專分享　外國網友瘋對白

保全撿皮夾抽走現金+振興券　硬拗「我沒撿」…看到監視器傻眼了

辣媽睽違網壇3年！復出就闖美網八強　婀娜身材引人目光

台灣底蘊造風颺竹燈　當燈會形式不再，依舊為島嶼而生

春節新冠自費採檢別撲空！雙北「這些醫院」連假期間有提供服務

秀英甜曝演《Run On》「鄭敬淏幫很多忙」！　大讚：他是最棒的愛情喜劇演員

點亮「防疫超人」主燈！　員榮醫院期待「牛轉疫情」

踮腳短裙女「白皙屁股蛋」露出　網激動：沒穿內褲！

政治熱門新聞

總統府資政與國策顧問名單出爐　李遠哲、宋楚瑜未續聘

陳柏惟身陷罷免風暴　顏寬恒喊話寬粉：我期許開創自己的路

李來希吐槽趙少康「台灣偉大過嗎？」

柯文哲曬18歲嫩照　竟撞臉《愛的迫降》男星

民進黨內部調查「陳其邁滿意度達6成」

雞排妹護花使者穿「蔡英文2020飛行夾克」　遭爆未來動向是這個...

11歲女童持木棍砸2幼童　社會局急追原因

快訊／「立百病毒」出現　蔡英文指示賴清德、陳建仁超前部署

蔡英文IG整理出國安高層會議「4點」結論！

趙少康突回國民黨打亂市長布局　挺韓後援會「動得厲害」

「胡迪次長」眼神迷因紅到國外　4千萬讚粉專PO圖分享

《遠見》調查：侯友宜狠甩10大咖又奪人氣王　趙少康敬陪末座

罷琳二階補送9483份　高閔琳：勇敢面對

柯文哲：保外就醫卻能上電台「怪怪的」

更多熱門

相關新聞

吳怡農喊話報復性罷免「適可而止」：市黨部全力當吳思瑤後盾

吳怡農喊話報復性罷免「適可而止」：市黨部全力當吳思瑤後盾

割萊委行動如火如荼，第一波遭點名的是台北市立委吳思瑤，其罷免程序第一階段提議連署已達標，通過3000份門檻。民進黨新科台北市黨部主委吳怡農9日就職，呼籲破壞民主品質的活動，請適可而止，市黨部也會盡全力，擔任黨籍公職人員後盾。

中評會討論3萊豬跑票立委：無結論過年後再議

中評會討論3萊豬跑票立委：無結論過年後再議

鳳山5萬坪重劃區問世！主力將推首換宅　建商洩可望迎來三井

鳳山5萬坪重劃區問世！主力將推首換宅　建商洩可望迎來三井

霸凌男被私刑　陳其邁嚴辦：不容許報復行為

霸凌男被私刑　陳其邁嚴辦：不容許報復行為

是否加入民進黨...黃捷：我們都是鳳山隊

是否加入民進黨...黃捷：我們都是鳳山隊

關鍵字：

民進黨康裕成陳其邁

讀者迴響

熱門新聞

口交、吞精會罹癌？性事專家：1情況會感染

55歲藍心湄家中浴室「倒頭栽」住院　網友祈福：早日康復

八卦版PO文吸妹妹尿尿處　他反告鄉民

快訊／1年前才辦婚禮！柴智屏女兒離婚：我們都盡力了

獨／5富少性侵女神驚人背景曝　出身貴族學校

快刪！Play商店下載破千萬「超夯App」　更新後變惡意軟體

23歲OL遭主管性侵慘死！入職新公司才1個月

路人：這是樹懶嗎？他抱狗超問號

希澈重大車禍　始源每天來為他祈禱

148cm正妹自爆「曾10劈」！

少女搭笑傲飛鷹猝死！家屬求償三敗

快訊／頑GAME突宣告解散！

天母5富少集體性侵女神　賠80萬免關

古拉退團控公司逃漏稅…「在不瘋狂」負責人妻遭起訴

口袋「小藍包」噴到爸爸腳下　單純妹傻了

更多

最夯影音

更多
女三寶硬擠停車格「擅移重機」！　下一秒重砸地板...兩人淡定扶正

女三寶硬擠停車格「擅移重機」！　下一秒重砸地板...兩人淡定扶正
衛生紙包30萬婚戒...老公當垃圾丟 佛心清潔隊員忍嘔2小時奇蹟找回

衛生紙包30萬婚戒...老公當垃圾丟 佛心清潔隊員忍嘔2小時奇蹟找回

黃寅燁偷偷指車銀優：他是我的　他揹他跑完超喘..急解釋「不是太重啦」

黃寅燁偷偷指車銀優：他是我的　他揹他跑完超喘..急解釋「不是太重啦」

走錯班啦！美洲獅學「社交禮儀」　同學都是狗...下課不忘跟爸塞乃

走錯班啦！美洲獅學「社交禮儀」　同學都是狗...下課不忘跟爸塞乃

疑「不想等太久」加速衝出巷口　高雄73歲嬤慘遭聯結車輾斃

疑「不想等太久」加速衝出巷口　高雄73歲嬤慘遭聯結車輾斃

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面