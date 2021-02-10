民進黨內部調查「陳其邁滿意度達6成」　康裕成：可讓市民更有感

▲高雄市長陳其邁 。（圖／記者洪靖宜攝）



記者陶本和／台北報導

媒體發佈21縣市長上任兩年滿意度，高雄市長陳其邁施政滿意度落居倒數第二。對此，高雄市議員林智鴻認為，才上任不到半年，還需要時間驗證；而議員康裕成也認為這不公平，應是把罷韓的怨氣發在陳其邁身上。據悉，在民進黨內部多次民調都顯示，陳其邁施政滿意度其實都有達到6成。

根據媒體民調，新北市長侯友宜拿下第一名的77％高滿意度，而其次是花蓮縣長徐榛蔚的71%。讓外界較為意外的是，上任還不到半年的陳其邁，執政滿意度落居倒數第二，只贏過墊底的台北市長柯文哲。

對此，高雄市議員林智鴻認為，陳其邁上任不到半年，承受許多過去的無作為，或是進度緩慢的市政建設，難免會被拖累到，應該要給他多一點時間，這樣才會比較公平。

林智鴻舉例，農曆年前開放大部分鐵路園道綠廊部分，在陳其邁上任之前，進度就嚴重落後；但是在陳其邁一上任後，就馬上前往視察，並承諾會在農曆年前拆掉大部分的圍籬，如今已經有很明顯的進展。

另外，康裕成也指出，如果是去年12月民調，應該是罷免韓國瑜的怨氣還在陳其邁的身上，當時上任才4個月，跟其他人比起來是差很多的，應該要給他多一點時間；她提到，今年預算就是由陳其邁團隊所編列，可以設法讓市民有感，下一次民調就不會再有時間不夠的理由了。

綠營地方人士也表示，調查時間為去年12月15日至18日，陳其邁上任不過百日，卻在2個月後再次檢視，這有失公允；民進黨內也有多次民調顯示，陳其邁的施政滿意度皆高達6成以上，顯見媒體民調與高雄實際民情有所落差。

綠營地方人士指出，陳其邁上任近半年以來，維持一貫的「緊緊緊」風格，積極推動市政建設發展，卻被媒體以2個月前調查的民調進行檢視，卻未考量到時空環境的變化，如勇奪全國跨年收視第一的高雄跨百光年當時仍未舉行，如此的調查方法及比較基準皆導致此份民調不盡公允。