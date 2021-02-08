民進黨中評會討論3萊豬跑票立委：意見分歧無結論　過年後再議

▲民進黨立委江永昌、林淑芬、劉建國於立院審查9項萊豬命令，選擇全棄權。（合成圖／ETtoday資料照）



記者陶本和／台北報導

去年（2020年）底，立法院院會表決萊豬議案時，民進黨立委劉建國、林淑芬、江永昌等三人跑票，黨團決議將3人停權3年、罰款3萬元，並移送中央黨部做未來提名資格參考。民進黨中評會8日開會討論此案決議，但會中大家在程序問題上意見分歧，最終沒有達成結論，預計農曆年後再討論。

根據民進黨團7日發給民進黨中央黨部的公文，三人在去年投票與黨團立場不一的統計。其中，林淑芬有177次、劉建國172次，江永昌則有130次；由於跑票一事引起民進黨內部反彈，黨團則決議將3人停權3年，並罰款3萬元新台幣，依「黨團組織規程」送中央黨部當提名參考。

對此，民進黨中評會8日開會討論此案，據了解大家在程序問題上有不同意見，最終沒有達成結論，決定在農曆年後再另外安排時間開會討論。中評會主委康裕成會後也僅表示，今天沒有結論，過年後再討論。

至於有關程序的問題，中評會希望黨團多久回覆？康裕成表示，過年要到了，什麼時候回覆，目前無法報告，但也要盡快處理，這個案子不要再拖了。她也坦言，會議中有委員建議要處罰，也有人認為要請當事人說明，這些她都會尊重多數意見，過年後會再來討論。

回顧民進黨歷史，曾對縣市議會正副首長或立法院正副院長選舉跑票案，祭出黨紀處分，特別的是立委張晉誠於1996年、邱彰於2002年的立法院長選舉跑票都遭開除；不過，有關民生議案的表決案，遭移送中評會以黨紀處置，本次確實為民進黨史上首次。