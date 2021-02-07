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留任成功黃捷謝票！是否加入民進黨...她躲球：我們都是鳳山隊

記者洪靖宜、吳世龍／高雄報導

罷免高雄市議員黃捷投票6日正式投票，最終以同意票55261票未達門檻、且落後於不同意罷免票65391票，宣告罷免失敗。黃捷7日一早車隊掃街謝票，由立委許智傑陪同，聲音略顯沙啞，被問到下次是否會戰立委一職，她說這沒想過，但是否會加入民進黨，她沒有正面回應，倒是推一旁的民進黨立委許智傑出來回答。

▲黃捷謝票 。（圖／記者吳世龍攝）

▲黃捷謝票 。（圖／記者吳世龍攝）

▲黃捷謝票 。（圖／記者吳世龍攝）

▲黃捷歷經一晚的休息後氣色還算步錯，但聲音略顯沙啞 。（圖／記者吳世龍攝）

歷經罷免案後，沉澱一晚的高雄市議員黃捷7日一早與立委許智傑一同車隊掃街謝票，她聲音略顯沙啞，但氣色還算不錯，會前受訪表示，昨天終於有睡飽，也希望昨天結束後將情緒留在昨天，大家一起開心過新年，也表示有透過幾個委員，跟蔡英文總統致謝，也有跟陳其邁市長聯繫，再次的感謝他們的關心。

▲黃捷謝票 。（圖／記者吳世龍攝）

▲黃捷也為正面臨罷免危機的市議員高閔琳(左)加油 。（圖／記者吳世龍攝）

針對其他民代也正面罷免危機，黃捷說：「奉勸這些罷免團體不要再繼續繼續到處放火、到處點火了，那接下來當然我們該相挺的該支持的都絕對不會缺席，包含身邊的高閔琳議員還有台中陳柏惟，也都希望大家都能順順利利，讓我們繼續站在民主的這一邊，繼續站在進步的這一邊，不會跟惡勢力妥協。」

▲黃捷謝票 。（圖／記者吳世龍攝）

▲黃捷謝票 。（圖／記者吳世龍攝）

被問到是否接下來會挑戰選立委？黃捷表示：「這個真的是從來沒想過，我相信我們一直都是因為遇到了一些挑戰，遇到惡意的欺負。像許智傑委員義不容辭地站出來。鳳山的大家長因此而站出來，所以這些很算計的事情，我們從來不會去想，也希望說大家回歸到這一場選舉的本質，它是一場欺負民主，想要消滅民主這方的戰役所以我們是為了要化解仇恨所以站出來，所以團結，所以接下來也會用這樣的態度這樣的精神繼續一起走下去。」

▲黃捷謝票 。（圖／記者吳世龍攝）

▲立委許智傑為黃捷罷免案大力相挺。（圖／記者吳世龍攝）

而這次能度過罷免危機，民進黨民代可說是紛紛站出來聲援甚至用行動力挺，現在為無黨籍的黃捷，是否會加入民進黨？黃捷聽完問題則是先推給許智傑回應，許以一首《真心真意過一生》歌詞做表述，他說，希望台灣回歸到溫暖的社會，不要這麼多政治算計，我想以後有很多的事情就看著隨著緣分，就其他事情不要想太多。

雖然將問題推給許智傑，但媒體持續追問黃捷是否加入民進黨，黃捷依然沒有正面回答，她說：「這一場罷免的選舉，因機緣然後因為這樣的挑戰，所以我們團結起來。那我也相信，未來本土進步的力量是會繼續團結下去。」至於是否不排斥，黃捷還是不回答，笑說：「我是覺得我們一直都是鳳山隊啦，那這種鳳山隊的概念接下來也會一起，這樣一直走下去。」

許智傑則再次出來幫黃捷說話，他說：「有很多的緣分不要刻意，不要太勉強，希望鳳山隊一起為鳳山努力，哪一黨未來都隨緣分」。

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