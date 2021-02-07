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社會 社會焦點 保障人權

高雄霸凌男被「私刑」打斷手　陳其邁嚴辦：不容許報復行為

記者鄒鎮宇／綜合報導

為女友出氣而聚眾霸凌鳳山少女，高雄19歲黃姓男子6日被多人私刑，導致右手手肘、無名指骨折，警方因此帶回16名嫌犯，全案依眾鬥毆、恐嚇及傷害等罪送辦。對此，高雄市新聞局長董建宏表示，市長陳其邁強調無法容忍任何的暴力行為，不容許有報復性地行為發生，要求警方馬上調查 

黃姓加害人6日晚間透過方姓朋友的邀約，決定赴約跟少女、少女的父親道歉，沒想到被載到大寮玫瑰園墓區，等被害父女離開後，卻遭20多人圍毆，最後被丟包到小港醫院就醫。

▲▼鳳山驚傳霸凌事件。（圖／翻攝臉書／鳳山人在地大小事）

▲黃男與女友霸凌林姓少女。（圖／翻攝臉書／鳳山人在地大小事）

▲▼霸凌男遭私刑，17秒片被PO上網。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲霸凌男遭私刑，17秒片被PO上網。（圖／記者黃子倩翻攝）

警方獲報後，在10小時內迅速偵破此案，陸續逮捕方姓主嫌等16人，全案依眾鬥毆、恐嚇及傷害等罪送辦；此外，由於加害人中方男認識數人，因此排除少女父親私刑的可能性。

據《NOWnews》報導，高雄市警察局指出，陳其邁市長特別指示警方要全力清查嫌犯是否有幫派背景或組織介入，不容許有報復的行為產生。

同時，陳其邁要求教育局啟動輔導機制，不允許再有暴力鬥毆或私刑等行為發生，也要求教育局同社會局需針對中途離校生啟動輔導機制，將與中央合作處理此案。

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