新冠困家中！母紙皮自製「小泰國」為女送驚喜　TukTuk美食全到齊

▲大馬網友因疫情受困家中，只好發揮創意，在家中庭院打造小泰國，體驗一次「曼谷遊」的感受。（圖／翻攝自Facebook／Siew Yi Low）

記者葉睿涵／綜合報導

新冠疫情肆虐全球，許多國家為了控制病毒傳播而實施了旅遊限制，熱愛旅遊的民眾也只能宅在家中。馬來西亞一名網友羅秀怡（音譯，Low Siew Yi）為了一解愛女對泰國曼谷的思念，在家中庭院發揮創意，用紙皮還原所有在曼谷可以見到的場景，打造出一個「小泰國」，滿足2個女兒。

綜合當地媒體《中國報》和《東方日報》報導，羅秀怡之前和女兒睡前談心時，女兒突然告訴她，自己十分想念曼谷的美食，而且還精確地指出了自己想吃的店家和食物。當時馬來西亞的學校正在放假，於是羅秀怡心生一計，決定帶著兩個女兒用紙皮手工打造一個特別的「曼谷之旅」。

▲▼這場由母女精心特製的「曼谷遊」十分逼真。（圖／翻攝自Facebook／Siew Yi Low）

經過了一整週的事前準備後，這場由母女精心策劃的旅程終於要登場了。母女仨用紙皮製作了一架「馬航班機」，她們還列印出自製的登記證和護照，模仿抵達機場後，必須寄放行李、過海關、在護照上蓋出入境印章等流程。為了讓孩子們學習如何兌換外鈔，羅秀怡還專門印製小張的馬幣和泰銖圖案，讓女兒自行兌換，使得這個「旅行體驗」十分逼真。

▲兩個小女孩的「曼谷遊」連兌換外幣的環節都有。（圖／翻攝自Facebook／Siew Yi Low）

Tuk Tuk車是泰國十分具有當地特色的交通工具。母女3人在「抵達」泰國後，孩子們立刻搭上「紙皮TukTuk」，前往各個旅遊景點旅行。羅秀怡家中的庭院被設計成猶如身在曼谷街頭售賣小吃和各種奇玩小物的「泰國市集」，甚至還有販賣許多泰國零食的著名超市Big C，讓人不禁感嘆她的巧思十足。

▲TukTuk車是泰國著名又有特色的交通工具。（圖／翻攝自Facebook／Siew Yi Low）

▲羅秀怡的復刻版曼谷居然還有著名超市Big C。（圖／翻攝自Facebook／Siew Yi Low）

泰國特色美食也是旅行不可錯過的美味。羅秀怡也準備各種泰式料理，如冬蔭功湯、鳳梨炒飯、芒果糯米飯以及泰式奶茶等，還在食物上插了女兒親手繪製的泰國國旗做擺設，讓人即使只看照片，也不禁食指大動。

▲羅秀怡還準備了許多泰國美食讓女兒享受。（圖／翻攝自Facebook／Siew Yi Low）

羅秀怡將照片po到網上與網友們後，吸引眾多網友的目光。許多網友都讚歎，「媽媽的手藝太強大」、「太有心思了」，也有網友稱讚道，「媽媽的用心讓孩子的童年留下滿滿回憶，這是疫情中最難得的事」。

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