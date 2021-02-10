9年殺28人！街頭混混「練武」成殺人魔王…5名情婦甘願賣命

▲張君犯下多起搶案，殺了28個人，可見對人命漠視的程度。（圖／翻攝《網易新聞》）



記者柯振中／綜合報導

湖南省常德市的張君1966年出生，家中還有7名兄弟姊妹，家境相當貧窮，由於沒錢讀書，只能看著電影練武，沒想到後來因參與鬥毆，被送進少年管護所，走上不歸路，短短9年的時間，殺了28個人，手段相當兇殘。

綜合陸媒報導，張君1966年8月5日出生，家中還有7名兄弟姊妹，他是最小的一孩子。不過，他與其他兄弟姊妹是同母異父的手足，全家只有他一人姓張。

由於家境貧窮，國中畢業後，沒錢繼續唸書，只能輟學在家，無聊的時候，就看著電影練武。張君脾氣十分暴躁，經常與人起衝突，動手也不考慮後果，還因此被送進了少年管護所。

不過，進入管護所後，張君的戾氣沒有被壓制，反而更加強烈，成了當地混混的老大，對人命極為漠視，加上家裡太過貧窮的關係，對金錢相當重視，對他來說，錢比人命還重要。

▼儘管張君漠視人命，仍有5名情婦甘願為他賣命。（圖／翻攝《網易新聞》）



張君從1991年開始，犯下了第一起搶案，搶劫了一家菸商，還開槍打傷了一人，接著走上不歸路，不斷行搶、殺人，短短9年的時間，已經背負了28條人命。

為何張君犯案後，還能逍遙法外？檢警經過調查，原來是因為張君有5名情婦，在情婦們的掩護下，張君取得了武器、組成集團，不斷透過搶劫、殺人來壯大團夥，還開始收小弟。

不過，由於張君行為愈來愈囂張，後來搶劫的目標擴大到銀行，劫走了運鈔車，還殺了3名警察、2名銀行出納員，行蹤因此暴露，最終鋃鐺入獄，2001年4月被依照故意殺人、搶劫等罪名判處死刑，2001年5月槍口下伏法。

張君犯下的案子震驚社會，又被翻拍成電影《除暴》（前名《限期破案》），在網路上引起許多討論。張君的行為舉止十分囂張，9年的時間成了殺人大魔王，卻能讓5名情婦死心塌地地賣命，讓人感到不可思議。