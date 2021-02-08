娃娃機補貨惹糾紛　台主竟遭多人圍毆致死！4惡煞二審重判

▲涉嫌打死娃娃機台主的主嫌陳志豪（白色外套），二審重判10年6月。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

新北市鶯歌區日前發生一起鬥毆致死案件，歐姓死者在鶯歌區某娃娃機台租台當台主，與同場的陳姓兄弟因補貨問題，發生糾紛。兄弟檔竟找來多人，強行將歐男擄走，並動私刑將他亂棒打死。一審將陳姓兄弟與2名同夥分別重判10年半到1年2月不等刑期，案經上訴，高院二審駁回上訴，維持一審刑度。可上訴。

本案發生於2019年12月21日，深夜11點多，從事菸酒批發買賣退休、當時50歲的歐姓男子，在新北市鶯歌鎮上的中正三路的選物販賣機店補貨。由於他先前與同場的陳志豪、陳志成兄弟檔，曾發生口角糾紛，兄弟檔得知歐男過來補貨，竟趁機聯絡10多名同夥，前來將歐男押走。

一夥人將歐男帶往鶯歌環河路山水步道，施以拳腳暴力，持球棒狂毆。過程中有人拿出手機開啟錄影，上傳圍歐影片到社群內，影片中有人出聲制止喊說：「別打頭，別打頭」、「打斷他腳，腳啦！」歐男遭打趴在地，眾人將他棄置原地不理，一哄而散。一直到凌晨4點多，才有路人發現歐男還躺臥在地，隨即報警將人送醫，但歐男仍傷重不治。警方循線逮捕陳姓兄弟檔與2名同夥，另外涉案的8名少年，則全部移送少年法院處理。兄弟檔等4人被依照「傷害致死」、「私行拘禁」、「聚眾鬥毆」等罪，提起公訴。

法院審理時，兄弟檔等四人否認犯罪，兄弟檔辯稱都沒動手，另名同夥更說自己只有拿球棒朝歐男打一下，並且不確定是否打到，只是想嚇嚇他而已。但一審法院根據其他同夥供詞，認定兄弟檔與另名陳姓同夥下手最重，分別重判，其中哥哥陳志豪判刑10年6月、弟弟陳志成判刑10年2月、另名同夥陳姓友人判刑8年6月，王姓友人判刑1年2月。

案經上訴，高等法院二審審理期間，4人仍否認犯罪。全案於8日宣判，高院仍認定4人有罪，駁回上訴，維持10年6月到1年2月不等的刑期。4人中刑度較重的3人出庭聽判，對於仍遭重判，3人面無表情，還押看守所。