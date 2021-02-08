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「扶弟魔」姊被親弟從8樓推下！曾抓到欄杆掙扎　下秒再遭猛推

▲▼戀人，姊弟，兄妹，情侶。（圖／翻攝pakutaso網站）

▲她沒想到有一天弟弟會想殺了她。（示意圖／翻攝pakutaso網站）

記者鄭思楠／綜合報導

「我剛站上凳子，弟弟就用力推我下樓，」廣東佛山市一黃姓女子沒想到，一家人寵愛的親弟弟，有一天將自己從8樓陽台推下，幸好她跌落在5樓平台處。不過，僥倖逃過一劫的黃女，第一想法竟是不希望弟弟坐牢，所以並未報警，當她打電話提醒大姊堤防弟弟時，才發現大姊早已離奇遇害。

據《南方都市報》報導，因家裡裝修，黃女把家裡部分東西放在弟弟的家裡，其中包括一條魚。2018年6月19日，因家裡來了客人凳子不夠坐，於是黃女就去弟弟位於某社區的801家裡拿之前放在他家的凳子。

當天中午12點36分左右，黃女一邊找凳子，一邊跟弟弟說，「你要找工作，要不你的身體會越來越差，我先拉你入義工群組，你先做義工，然後慢慢融入社會。」

不過，弟弟沒有回應姊姊，反而不斷說，「妳看看妳的魚，掉了兩層皮，」而這正是他誘騙黃女走到陽台的理由。黃女說，之前魚缸是放在裡面的，在事發前幾天弟弟就有喊過她去看魚，可當天的魚缸放在陽台外的小平台，為此弟弟多次叫她站上凳子去看。

由於黃女當時有其他事情處理，所以並沒有站上去，但弟弟一直叫她看魚，還拉她的衣服，拉她上凳子。在弟弟的拉扯下，黃女站上了凳子，可她剛站上去，就被弟弟用力推了下去，但她抓住了一條固定的欄杆掙扎，在這幾秒期間，弟弟還在繼續推，最終從8樓墜下。

幸運的是，黃女墜落至5樓平台處，經鑑定，黃女損傷為右側恥骨上支、雙側恥骨聯合部及恥骨下支骨折、骶骨右側部粉碎性骨折、左側第1肋骨骨折，屬輕傷一級。

據了解，弟弟出生於1980年，有兩個姊姊，被推下樓的黃女是二姊，父母均已去世。黃女說，弟弟是家裡年紀最小的，一家人都很溺愛他，她和大姊一直都很疼他，「我覺得他是有預謀的，我不知道弟弟為什麼要推我下樓。」

▲▼屋頂,頂樓,鳥瞰,跳樓,自殺。（圖／示意圖／pixabay）

▲姊姊被弟弟從8樓推下。（圖／示意圖／pixabay）

黃女說，弟弟之前沒有打過她，但事發幾年前，弟弟經常打母親，懷疑他有暴力傾向，所以就帶他去佛山市第三人民醫院檢查。在摔下樓之後，黃女曾清醒過一下，她第一想法竟是不想弟弟因為這個事情坐牢，也沒有想追究弟弟任何責任，所以沒有立即報警。

黃女說，她還想通知大姊小心點弟弟，可後來發現大姊的電話一直沒人接聽。出於擔心，黃女的丈夫去了大姊家查看，得到的是大姊已經遇害身亡的消息，這時，她才醒悟，覺得沒有必要再包庇弟弟，才向警方報案。

被逮捕後，弟弟供述稱，當時他吃完午飯，二姊來找他，自己去洗澡，洗完澡出來二姊已經不在了，以為對方已經離開了。隨後，他便離開家去往大姊家，路上接到黃女的女兒電話說，黃女在他家掉下了樓。

直到弟弟被警員逮捕時，他還堅稱，自己並不在場，也不清楚是怎麼回事。弟弟供述，在幾年前，他曾被診斷有輕微的暴力傾向。他說，自己和父母、姊姊們關係都一般，父母在他小時候，很少給他食物，導致自己營養不足，身高只有149公分，「我認為父母是在虐待我，我沒有毆打過我父親，但在我母親去世前的1年半時間裡，為了報復，我就經常毆打母親的頭部。」

2月6日，廣東省高級人民法院作出終審裁定，弟弟犯故意殺人罪，判處有期徒刑15年，剝奪政治權利5年。對於大姊死亡案，因證據不確實、不充分，法院不予認定。

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