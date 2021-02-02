「中國第一貪官」死前慘況曝！　嚎啕大哭自爆2000kg金條下落

▲賴小民被火速執行死刑。（圖／翻攝自微博）

大陸中心／綜合報導

大陸第一大金融腐敗案、號稱坐擁「100個情婦、100套房」的前中國華融資產管理公司董事長賴小民1月5日被判死刑，24天後就被火速處決，執行速度之快相當罕見。流亡美國的中國異議富豪郭文貴近日開直播稱，賴小民在被執行死刑前嚎啕大哭，還告訴相關執法人員他藏匿財富的秘密地點，甚至包括2000多公斤的美國聯準會金條。不過，他爆料內容的真實性，仍有待查證。

郭文貴31日開直播自稱，據他所知，賴小民在被執行死刑前嚎啕大哭，「不知道那來的勁兒，一直嚎啕大哭，那監獄裡還真讓他哭了。」

遠在美國的郭文貴還稱，賴小民藏匿的巨額財富中，包括字畫、翡翠、玉、金磚、銀磚，甚至還私藏2000多公斤的美國聯準會金條，「這2公噸都是小的，1公斤1個的、2公斤1個的。一般聯準會的金條是1公斤、5公斤、還有10公斤。」

賴小民出生江西瑞金，曾任中國銀行業監督管理委員會辦公廳主任，並在當時最大的資產管理公司—華融擔任黨組書記、董事長職務，於2018年在中共反腐、打擊「金融大鱷」行動中落馬，成為「中國第一貪官」、收賄金額也創下已宣判案件紀錄。

審理報告指出，賴小民在2008年至2018年，利用在中國銀行業監督管理委員會、華融公司任職期間，透過職務便利，直接或通過特定關係人非法收受、索取相關單位和個人給予的財物，共計折合人民幣17.88億餘元；在22起犯罪事實中，有三起在2、4、6億元人民幣以上，此外，還包括侵吞他人資產、與「他人長期以夫妻名義共同居住生活並育有子女」等。

綜合陸媒報導，賴小民一案在遭中紀委調查，並多次做為黨中央案例宣教後，最引人注目的就是他號稱有「3個100（情婦、房產、關係人）」，後宮可說是「陣容龐大、星光閃閃」，不乏小模、地方名媛，連公司安排、年僅23歲的女秘書也難逃狼爪，他甚至將情婦多數安置在同個社區，如同帝王的「伊甸園」。

案件調查過程中，他還被揭露將2億多元人民幣的現金，藏匿在一處用暗語「超市」稱呼的房產中，引發社會譁然，他當時解釋，在家裡藏錢是因為「不敢花。」

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