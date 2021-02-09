明天開始爽放7天！鄉民曝「小年夜放假」真實原因：這樣不好嗎

▲過年返鄉人潮湧現。（圖／記者屠惠剛攝，下同）



記者邱茀濱／綜合報導

農曆春節即將到來，明天開始為期7天的假期就開跑了。但有網友好奇，往年都是除夕開始放假，為什麼今年是從小年夜就放假呢？貼文一出，不少鄉民點出提前的關鍵，「因為交通部怕被罵」、「多一天提早返鄉不用塞」。

鄉民在PTT上發文說，記得以前都是除夕才開始休年假，為何現在要從小年夜開始，然後再強迫大家去補班？另外也有人提出相同疑問，「明天又不是除夕，為什麼要放假啊？就算除夕前放假，也多半是剛好遇到禮拜六、禮拜天之類的。阿明天是禮拜三捏，為什麼要放假阿？」

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貼文掀起網友熱議，有的人力挺表示，「讓你準備還不好喔」、「認真回，讓你提早返鄉分散車潮」、「給你一天打掃拆春聯貼春聯不好嗎」、「緩解交通阿，是不是都一堆沒開車，不出門的死宅阿」、「就有人會吵說都在除夕會塞車到爆啊！刁民一堆」、「給你當聰明用路人機會」。

但也有人指出，「真的很怪，完全不合理。還特地挪到20日上班，根本脫褲子__」、「超無聊，放7天就不要補了啦」、「超低能，一堆補班補課到底有啥意義」、「覺得就過年固定放七天不就好了，硬是要調假補上班課」。

事實上，以往農曆春節都是從除夕當天開始休假，但也因此造成國內交通大打結，為了方便民眾返鄉、紓解車潮，行政院2020年1月9日就宣布，根據2019年4月29日修正的「政府機關調整上班日期處理要點」，透過「補班挪移」讓未來春節連假至少有7天假期。

蘇貞昌當時表示，這樣不只讓民眾有更大的空間，可以更彈性的安排假期，也因為返鄉人潮的分流，交通更為順暢，民間各行各業也可以提早因應，觀光旅宿周邊產業，也能因長假期增加國民旅遊，帶動經濟發展。

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