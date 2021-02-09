記得戴口罩！春節寺廟走春祈福　屏東各宗教團體響應做防疫

▲屏東縣政府籲請到宮廟參拜或走春的民眾務必全程戴口罩，保持社交距離 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

春節將屆，因應新冠肺炎疫情尚未趨緩，屏東縣政府呼籲縣境內各宗教團體，落實中央流行疫情指揮中心規定，請至宮廟參拜或走春的民眾務必全程戴口罩，保持社交距離，避免群聚增加染疫風險。

縣府也特別製作防疫海報，拜託各宗教團體配合加強宣導，屏東縣佛教會、屏東各大廟宇及各教會都響應做防疫，請各寺廟及教堂於明顯處張貼防疫海報，一起為防疫做努力。

縣府指出，春節期間是國人至各大廟宇走春祈福的時候，雖然部桃的群聚感染風險已大幅降低，但仍不能掉以輕心，因此，縣府特別製作防疫海報請各宗教團體張貼，提醒民眾於春節期間至宮廟祈福參拜之餘，也要做好防疫措施，全程戴口罩並作好個人衛生管理。各宗教團體紛紛響應縣府政策，皆於各寺廟及教會明顯處張貼或公佈欄張貼縣府防疫海報，讓民眾能安心度過屏安幸福的2021。

縣府進一步表示，防疫優先，生活如常的原則，就是要給民眾一個安全的生活環境，對於各宗教團體因疫情緣故緩辦或停辦部分活動，縣府除了肯定配合防疫的政策以外，也要再次感謝各宗教團體的配合與諒解。縣府再次強調，春節期間人潮南來北返，未免成為防疫破口，請民眾遵照中央疫情指揮中心規範，盡量減少群聚，做好自我防護，「挺醫護、挺台灣」！

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