感謝市容整潔幕後英雄　潘孟安致贈加菜金慰勞清潔隊員

▲屏東縣長潘孟安、市長林協松與環保局長顏幸苑慰問屏東市公所清潔隊人員 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

為感謝清潔隊員及防疫消毒人員1年來的辛勞，9日縣長潘孟安、市長林協松與環保局長顏幸苑前往屏東市公所清潔隊部為基層清潔人員加油打氣，並致贈加菜慰勞金，以慰其辛勞。潘縣長感謝清潔隊員在城市中各角落維持環境清潔，成為市容整潔的幕後英雄。

▲▼潘孟安等人慰問屏東市公所清潔隊員。

潘縣長表示，清潔隊員肩負著全縣防疫消毒及環境清潔維護的重大任務，一年來堅守崗位，不畏風吹日曬、惡臭艱辛，全力投入各公共場所進行防疫消毒、防治登革熱噴藥及清運垃圾等工作，為民眾提供乾淨整潔且安全的環境，奉獻的精神令人相當感佩。

他說，往年春節將至之時，家家戶戶的大掃除使垃圾量倍增，而屏東為觀光大縣，各大景點湧入的人潮更需加強垃圾清運量，但清潔隊員仍願意犧牲春節陪伴家人的時刻，於縣內各角落持續為市民服務至半夜，為此特別頒發加菜金感謝這些市容整潔的幕後英雄付出，也期許民眾一同體恤清潔隊員的辛勞，落實環境整潔，一同維持屏東優質的生活環境。

縣府統計，上月迄今已消毒重點區域包括觀光景點496次、人潮聚集處299次、大型營業場所50次、交通場站72次、學校與民眾洽公機關場所437次等，共計1344次。而春節期間也會持續針對民眾出入頻繁的戶外公共場所加強環境消毒工作，讓民眾安心過好年。

環保局表示，縣內人口數逾81萬人，但幅員廣大，清潔隊員僅有1103位執行垃圾清運、街道清掃(溝)、資源回收及市容整頓及環境防疫消毒等任務，相較直轄市清潔隊人力配置較為吃緊，因此特別呼籲民眾多多體諒清潔隊員辛勞，居家內外攜手維護環境清潔，在家落實好垃圾分類、資源回收工作，不但能減輕清潔隊員的負擔，也能提高垃圾清運處理效率，共同營造健康舒適、乾淨宜居的生活環境。

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