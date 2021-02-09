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東森購物獲利年增率128%　創下一月營收最高紀錄

▲▼東森幣樂透記者會，王令麟 。（圖／記者徐文彬攝）

▲東森購物創下一月營收最高紀錄，目前站上也推出多檔新年活動，其中強打的「東森玩很大★樂透過新年」，董事長王令麟在日前記者會上特地化身財神爺向民眾拜年。（圖／記者徐文彬攝，以下同）

記者洪菱鞠／台北報導

東森國際（2614）旗下的東森購物合併草莓網公布元月營收25.7億元，創下一月營收最高紀錄，年成長率41％，獲利達1.64億元，較去年同期7,188萬逾倍數成長，單月EPS 1.61元。

元月營收創新高主要受惠於新年商機，因今年農曆春節落在二月，較去年過年晚了兩周，東森購物從去年歲末開始佈局搶攻新年商機，過年期間更推出「新春ESV 每日一物」精選年度熱銷品，從2/10小年夜到初四天天加碼ESV，價格最高下殺45折，挑戰年度最低價，包含「一家人益生菌」優惠只要1,980元、Karalla日本熱銷健康氣炸鍋最低45折，還有華陀壽星賀禮組、BESO 軟Q輕彈健步鞋、JORDON GORETEX男女外套等14項年度熱銷商品，絕佳折扣價格只有當日才會公布。

2月起，東森購物也推出「東森玩很大，樂透過新年」活動，只要下載東森購物App註冊並登入成為會員，依規定取得東森幣後，即可於「打卡/遊戲」投注，只要用50枚東森幣，就能投注「東森樂透」乙次，開獎實際號碼及時間比照台彩大樂透進行， 2/10起一連12天，天天抽出100萬東森購物提貨券兌獎，當天沒有得主的話，獎金將累計到下一期，最高獎金可達1,200萬，同時還有總價值超過5000萬元的超值好康大放送。

▲▼東森幣樂透記者會 。（圖／記者徐文彬攝）

▲下載東森購物App註冊並登入成為會員，就能投注參與東森幣樂透活動。

東森購物董事長王令麟表示，東森幣推出至今已發行超過122億元，期間帶動東森會員正成長，2019、2020每年平均增加30萬新會員，去年12月的汽車摸彩及今年1月份的iPhone抽獎，都雙雙推動業績成長超過30%，今年因疫情關係，民眾可能減少外出機會，希望會員待在家閒暇、無聊之餘，可以多看看東森購物，使用東森幣玩樂透，開心過新年。

►點我樂透過新年，東森天天開百萬

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