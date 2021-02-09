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蔡英文「期待兩岸恢復交流」　國台辦：立刻放棄台獨

▲▼大陸國台辦發言人馬曉光。（圖／記者任以芳攝）

▲大陸國台辦發言人馬曉光。（圖／記者任以芳攝）

記者陳政錄／北京報導

總統蔡英文上午發表春節前談話，在兩岸方面，期待疫情獲得控制後，兩岸人民逐漸恢復正常有序的交流。對此，國台辦發言人馬曉光9日傍晚回應說，「民進黨當局如果有絲毫誠意，就應該立即放棄『台獨』立場，停止謀『獨』活動，回到『九二共識』的共同政治基礎上來。」

▲▼蔡英文敞廳發表談話。（圖／記者宋良義攝）

▲總統蔡英文發表春節前談話。（圖／記者宋良義攝）

馬曉光還稱，民進黨當局企圖挾洋自重，散佈「兩國論」，以歪曲事實、混淆視聽來矇騙、麻醉島內民眾，其本性再次暴露無遺。

馬曉光細數，在民進黨當局上台前的2008年至2016年，兩岸雙方在反對「台獨」、堅持「九二共識」的共同政治基礎上，開創了兩岸關係和平發展的新局面，兩岸同胞共享和平穩定的環境與合作發展的成果。

他抨擊，當前兩岸關係的嚴峻局面完全是民進黨當局一手造成的，其拒不承認此前兩岸雙方達成的體現一個中國原則的「九二共識」，干擾阻撓兩岸交流合作，勾連外部勢力不斷謀「獨」挑釁，製造兩岸關係緊張對立，嚴重損害兩岸同胞切身利益。

2月9日上午，適逢農曆年前最後一個上班日，蔡英文在總統府內召開國安高層會議，會後就台美關係、兩岸局勢、疫苗取得以及立百病毒因應等四點發表談話。
 

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關鍵字：

國台辦馬曉光蔡英文兩岸交流

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