林楚茵批趙少康「想選還沒辭中廣」：是要轉型成輔選公司嗎？

▲趙少康向大家拜年。（圖／中廣提供）

記者蕭羽耘／台北報導

中廣董事長趙少康8日宣布將爭取代表國民黨參選2024總統大選，還稱要「Make Taiwan Great Again」，引起熱議。前主播、現任民進黨立委林楚茵9日批評，趙少康現今依然在中廣擔任董事長、總經理，同時還繼續擔任少康戰情室的主持人，現在是把那個節目當作競選總部嗎？中廣也要轉型成他的輔選公司嗎？

趙少康恢復黨籍，國民黨主席江啟臣也表示，決定將趙少康列入農曆年後公布的中評委聘任名單中。對此，林楚茵9日在臉書表示，不論趙少康想當丐幫幫主，或是圖謀2024，擔任中評委後就應該要從中廣辭去董事長、總經理職務，並且將中廣股份脫手。

林楚茵日前也向 NCC 函文詢問此事，她表示，NCC回文依《廣播電視法》第5條之1規定，政黨黨務工作人員不得投資廣播事業，也不得擔任廣播事業之發起人、董事、監察人及經理人，又根據該法施行細則第三條規定，政黨黨務工作人員係指政黨章程或組織架構有明定職位之人。

林楚茵以自身為例，國民黨章第24條內有規定，在國民黨擔任中評委是不可以繼續經營中廣。而當初自己被提名民進黨不分區立法委員，順序排在安全名單邊緣，當時還不確定會當選，立刻就辭掉節目主持人。

她表示，現在趙少康大聲高喊要選黨主席、要選2024總統，卻依然在中廣擔任董事長、總經理，同時還繼續擔任少康戰情室的主持人，現在是把那個節目當作競選總部嗎？中廣也要轉型成他的輔選公司嗎？