《遠見》調查：侯友宜狠甩10大咖又奪人氣王　趙少康看不見車尾燈

▲新北市長侯友宜。（資料照／記者林敬旻攝）

記者羅婉庭／新北報導

中廣董事長趙少康有意角逐參選國民黨主席以及2024總統黨內初選，更稱侯友宜是很強的潛在對手。」《遠見雜誌》8日公布「2021年台灣政治人物印象分數評比」指出，新北市長侯友宜位居第一名，趙少康則敬陪末座，排在第11名，完全看不見侯友宜的車尾燈。

《遠見》針對國民黨、民進黨、民眾黨的11位政治人物進行民調，以0-10分表述好感度。其中，新北市長侯友宜整體評分來到7.2分，至於民進黨2024年總統熱門人選之一鄭文燦，獲得6.7分的高評價。蔡英文以6.3分居於第3位，至於賴清德6.2分居第4。

藍營戰將，被點名有機會入主台北市政府的立委蔣萬安，則以5.9分，奪下第5名。力拚連任的台中市長盧秀燕、被視為2024潛在參選人的國民黨前主席朱立倫、不排除有意問鼎台北市長的現任基隆市長林右昌以及台北市長柯文哲，以極小差距分居6到8名。

至於柯文哲欽點接班的台北市副市長黃珊珊，只以5.3的好感度，位居第10名。以及近日成為媒體焦點的趙少康，只獲得4.6分，居最後一名。此外，侯友宜不但是全台人氣王也是藍營新共主，在中間選民心中的好感度，拿下7.0最高分數，完勝其他10位政治人物，而趙少康更在中間選民的評價也居11位政治明星之末。

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