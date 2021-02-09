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趙少康點名「很強的潛在對手」　侯友宜：任期還有2年

▲▼中廣董事長趙少康2/8針對參選2024總統一事召開記者會對外說明。（圖／記者湯興漢攝）

▲中廣董事長趙少康8日針對參選2024總統一事對外說明。（圖／記者湯興漢攝）

記者羅婉庭／新北報導

針對中廣董事長趙少康宣布參選國民黨2024的總統初選，又稱新北市長侯友宜為黨內很強的淺在對手，侯友宜9日回應，這次任期還有2年，每個人各司其職，為台灣盡心盡力，國民黨內能做事、肯做事的人，只要有心有力願意承擔更多的責任，他都給予祝福。

侯友宜上午出席市政行程時指出，任何人願意為國家、為社會，甚至為黨，積極努力的做事，這是值得肯定，也是一件好事，他願祝福趙少康。

至於被趙稱是最強的潛在對手，侯友宜表示，他現在是新北市的市長，「我這一任的任期還有兩年，我這兩年我要好好的做事」，讓新北市所有的市政建設能大幅的改變，這是每一個人在自己的工作角色上扮演的位置，所以每一個人各司其職，為台灣盡心盡力，團結中華民國是現在每一個人應做的事情。

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關鍵字：

趙少康侯友宜

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