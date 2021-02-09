政治力篩選言論、編155億圖利財團　李貴敏呼應趙少康：NCC是該廢了

▲國民黨立委李貴敏。（圖／記者屠惠剛攝）

記者楊蕓／台北報導

中廣董事長趙少康日前宣示若選上總統就要把52台還給中天，還說「號稱獨立機關的都可以作廢」，對此，國民黨立委李貴敏也直呼「趙少康說得有道理」，她批評NCC號稱獨立，卻跟著執政黨亦步亦趨，插手52台熱門頻道的遞補，用政治力篩選言論，加上前瞻編列155億元補貼電信業者加速5G建設，「不知獨立為何物的獨立機關，還是廢了吧。」

趙少康宣布投入2024國民黨內總統初選，日前也宣示如果當選總統，就會把52台還給中天。趙少康昨接受媒體專訪時再強調，不要NCC，這種不是獨立機關，號稱獨立機關的都可以「作廢」。

對此，李貴敏9日直呼「趙少康說得有道理，NCC是該廢了」，她表示，台灣有許多號稱「獨立」的「獨立機關」，實際上卻是跟著執政黨亦步亦趨，NCC就是最好的例子。

李貴敏表示，NCC沒收中天新聞台，拿反對當權者的新聞頻道開刀，寧可犧牲人民「知」的權利，讓52頻道空頻兩個月，也不讓質疑執政的批評發聲。明明可以補正的爭議，NCC卻臨場變更審查標準，硬要高收視率的中天關台，再插手52台熱門頻道的遞補，「表面上是一進一出的遞補，事實上卻造成了用政治力篩選言論的效果；讓人質疑是打著專業的招牌，卻作著管制言論的把戲。」

李貴敏表示，52頻道被粗暴地騰空出來後，多家系統業者申請，NCC竟全看不上眼就可以想見，「就連全球知名的CNN竟也不符合NCC的標準？台灣民眾在52頻道看不到中天、看不到CNN，就只能接受NCC選擇的業者？NCC球員兼裁判的作法，實在令人難以信服。」

李貴敏說，NCC這個獨立機關除了比行政體系還鴨霸外，先前竟然在「前瞻基礎建設」第三期預算編列了155億元補貼電信業者加速5G基地台的建設，難怪民間輿論會砲轟NCC，指稱該舉形同將全民資源輸送業者，看來這種不知「獨立」為何物的「獨立機關」，還是廢了吧。

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