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台南550位校廚辛苦了！　黃偉哲致贈廚房人員春節紅包

▲台南市長黃偉哲在教育局長鄭新輝的陪同下，前往新南國小實地關心開學前學校廚房的整備工作，並致贈春節禮券予返校進行廚房環境打掃校廚們。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲在教育局長鄭新輝的陪同下，前往新南國小實地關心開學前學校廚房的整備工作，並致贈春節禮券予返校進行廚房環境打掃校廚們。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市有9成左右的學童午餐來自公辦公營的自設廚房，因此學校午餐衛生安全尤為重要，台南市長黃偉哲8日在教育局長鄭新輝的陪同下，前往新南國小實地關心開學前學校廚房的整備工作，並致贈春節禮券予返校進行廚房環境打掃校廚們，市議員呂維胤也到場關心。

▲台南市長黃偉哲在教育局長鄭新輝的陪同下，前往新南國小實地關心開學前學校廚房的整備工作，並致贈春節禮券予返校進行廚房環境打掃校廚們。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市長黃偉哲表示，往年寒暑假因學校沒有開伙，廚工人員就沒有收入，台南市從今年開始提供廚工人員在年節一份小紅包，雖然金額不多，惟希望未來在市政經費許可下，還有機會再多提高廚工人員的收入。

▲台南市長黃偉哲在教育局長鄭新輝的陪同下，前往新南國小實地關心開學前學校廚房的整備工作，並致贈春節禮券予返校進行廚房環境打掃校廚們。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市制定學校午餐標準作業流程，將午餐供應流程標準化，以分階管理、層層把關方式嚴密監控供餐品質，學校廚師亦擔負維持午餐作業環境整潔及食材保鮮等重要工作。2020年適逢嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）疫情，校廚們配合學校各項防疫措施，讓學校午餐得以安全順利供膳，為嘉許自設午餐廚房廚師的辛勞，今年台南市政府特別專案核發春節禮券，市長黃偉哲並指示教育局研議台南市學校廚師考核獎勵晉薪制度，以感謝認真校廚們的優異表現。

▲台南市長黃偉哲在教育局長鄭新輝的陪同下，前往新南國小實地關心開學前學校廚房的整備工作，並致贈春節禮券予返校進行廚房環境打掃校廚們。（圖／記者林悅翻攝，下同）

教育局長鄭新輝表示，此次校廚專案春節禮券發送對象多達550名人員，總經費計新台幣55萬元，學校午餐為代收代辦業務，在家長繳納的午餐費以外，市府每年額外補助午餐廚房設備增購維護及小型學校營運經費等，總補助經費近新台幣4000萬元，為提供學生更優質午餐，台南市也積極向中央申請國產溯源食材補助經費執行率居六都之冠，台南市午餐平價收費實惠，又能提供師生們衛生安全的美味佳餚，仰仗各校午餐廚房工作夥伴們的團隊努力。

▲台南市長黃偉哲在教育局長鄭新輝的陪同下，前往新南國小實地關心開學前學校廚房的整備工作，並致贈春節禮券予返校進行廚房環境打掃校廚們。（圖／記者林悅翻攝，下同）

新南國小目前自辦午餐，置有營養師1名和廚師9名，每日供應國小、附設幼兒園及金城國中逾1900位師生。校長魏萬能表示，學校非常重視午餐安全，不敢絲毫輕忽，學校肉品食材均選購具CAS認證或合格屠宰證明之國產豬肉，每日依據「認、新、鮮、減、驗、退」六字口訣落實驗收，定期做瘦肉精食材抽驗，提供師生每日3菜1湯，並每週供應3次水果1次乳品。此外，學校也將飲食教育作為學校特色課程，推行「學校自給農園」從產地到餐桌，並落實「餐前5分鐘」營養教育及用餐禮儀宣導，建立學生正確飲食習慣，希望學生吃得健康，讓每位家長放心。

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