零食5折起、咖啡第2杯10元！4大超商「春節＆開工日」優惠懶人包　

▲4大超商春節限定咖啡、零食優惠懶人包。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

春節假期倒數！今年為迎接牛年，除了各大美食餐飲、飯店住宿推出限定優惠之外，《ETtoday新聞雲》也統整4大超商農曆年期間系列折扣，不僅有零食最低5折起，咖啡更是囤不完，像是全家就祭出大杯經典美式、拿鐵55折起，OK mart限時3天莊園美式、拿鐵大杯第2杯只要10元，尤其開工日還有專屬優惠，趕快先筆記。

●7-11

喜迎農曆新年，7-11於OPEN POINT行動隨時取推出「開運飲品好運犇來」優惠，2月10日起至12日連3天指定飲品組合只要888元，包括CITY TEA現萃茶熱四季春青茶35杯888元、CITY PEARL熱黑糖珍珠撞奶20杯888元；另外還有熱太妃焦糖風味瑪奇朵、熱贅沢八女抹茶拿鐵買2送等，提醒CITY系列飲品每1會員帳號每品項限購5組，數量有限、售完為止。

另，行動隨時取於2月14日至16日期間再加碼推指定優惠，像是CITY PRIMA熱精品拿鐵10杯520元、CITY PEARL熱抹茶珍珠歐蕾2杯99元、CITY CAFE熱巧克力可可歐蕾 2杯77元、CITY CAFE熱日式蜂蜜柚咖啡 2杯77元等。

▲全家今日搶先推出1日限定私品茶優惠。

●全家

春節假期就要到了，全家也祭出各種優惠搶客，今（8）日搶先推出1日限定，私品茶50元系列2杯66元、60元系列2杯88元，相當於66折起；2月10日至12日則於APP隨買跨店取推出「Let's Café大杯經典美式36杯、大杯經典拿鐵28杯55折起」，10日至16日期間內只要兌換7杯以上還可參加抽獎，有機會獲得1個月份單品拿鐵30杯；最後2月10日至23日還有私品茶系列指定商品均一價優惠。

另，2月10日至23日APP隨買跨店取同步推出多種零食、點心、飲料優惠。

▲OK mart過年期間推出系列咖啡優惠。（圖／記者蕭筠攝）

●OK mart

OK mart過年期間「咖啡優惠」一次看，2月10日至12日門市祭出會員限定「大杯莊園美式、拿鐵第2杯10元」優惠，LINE好康群組會員只要出示指定優惠券並購買2杯大杯現煮咖啡就送新春發財金；OK mall雲端則加碼2月9日至11日大杯莊園美式或拿鐵買10送10，2月13日雲端還有大杯莊園美式、拿鐵買5送5；最後初六開工日（2月17日）再推大杯莊園美式或拿鐵買6送6。

另，即日起至2月16日止也有多樣指定商品第2件只要5折起，像是過年必備的萬歲牌原味珍珠開心果、珍珠雙果等，還是指定鮮食、經典葡式蛋塔等通通有。

▲萊爾富開工日推「限量1元大熱美式咖啡」。

●萊爾富

萊爾富於過年期間推出「門市現售網路爆品」活動，只要在門市就能買到網購美食還免排隊，像是至2月14日前有「相撲肉乾（香橙）水果起司豬肉乾」，2月15日至2月21日則推出「食在福鍋燒意麵」，通通都有優惠價；另即日起至月23日前還有多款巧克力新品、限量商品等優惠。

咖啡部分也在初六開工日（2月17日）於門市推出「限量1元大熱美式咖啡」，每店限量只有100杯，線上會員APP則推同步有「Hi Café古吉精品中熱美式咖啡」只要10元銅板價，每位會員限購10杯；17日至23日期間再加碼於線上APP內的整買零取推出1周限定「Hi Café 古吉精品中杯美式咖啡」、「Hi Café 古吉精品中杯拿鐵咖啡」同品項買6送6。

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