台南市消防之友會　頒發工作獎勵金及本年度春節慰問金

▲台南市消防之友會理事長許叙超，頒發工作獎勵金及本年度春節慰問金。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市消防之友會為表揚消防局2020年內勤單位執行消防業務工作及外勤單位執行消防救災救護工作辛勞，特由台南市消防之友會理事長許叙超，頒發工作獎勵金及本年度春節慰問金。

受獎單位包括內勤單位績優團體暨個人、外勤單位績優團體獎勵金及頒發外勤共60分隊（含專責救護隊）執行消防緊急救護服務工作績優獎勵金外，並表揚15名外勤同仁執行救護勤務績優獲頒生命之星獎座，以頒發工作獎勵金鼓勵；另消友會今年再加發消防局人員春節慰問金。

許叙超理事長表示，台南市消防之友會成立以「結合各地區熱心人士，進而保障民眾生命財產安全」為宗旨，主要任務為「增進消防人員之保險福利、協助宣導消防安全、充實消防人員裝備器材、獎勵績優消防人員、促進消防與民眾合作」等，期望藉由此次消防之友會所提供之福利及獎勵，能提升辛苦消防同仁工作士氣。

消防局長李明峯也表示，消友會是消防局最有力的後盾，目前已捐贈熱顯像儀、救護急救器材12導程心電圖、美式消防雙節梯供外勤消防同仁執行救災救護，並補助各外勤同仁團體意外險福利，這次除頒發績優團體及個人工作獎勵金外，今年更加發消防局人員春節慰問金，其意義非凡，希消友會提供之福利及獎勵，讓消防同仁更安心執行各項消防工作，以減少市民生命財產損失，消防局再次表達衷心感謝之意。

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