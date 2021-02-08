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台南市刑大防搶除暴總動員　連破暴力犯罪槍械工廠

▲台南市警局連續破獲暴力集團、槍械地下工廠及職業賭場等重大刑案，確保台南治安，讓民眾能過好年。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警局連續破獲暴力集團、槍械地下工廠及職業賭場等重大刑案，確保台南治安，讓民眾能過好年。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警察局於春節前即全力執行掃黑專案行動，先檢肅瓦解以王姓男子為首之暴力犯罪集團，並飛象過河前往高雄市六龜、屏東縣萬巒搜索，查獲槍械工廠，查獲非制式長、短槍械共計10枝、各式子彈共74發。

▲台南市警局連續破獲暴力集團、槍械地下工廠及職業賭場等重大刑案，確保台南治安，讓民眾能過好年。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警局連續破獲暴力集團、槍械地下工廠及職業賭場等重大刑案，確保台南治安，讓民眾能過好年。（圖／記者林悅翻攝，下同）

以學甲分局於永康區查獲39歲許姓犯嫌改造槍械工廠案、刑大偵一隊於高雄查獲30歲陳姓犯嫌非法持有具殺傷力之長槍及非制式手槍，為較重大績效；此外，警察局也針對職業賭場進行大力掃蕩，共計查獲職業性賭場34件241人等，動員警察局所有警力全力投入維護台南市治安工作，讓民眾可以過一個平平安安的好年。

▲台南市警局連續破獲暴力集團、槍械地下工廠及職業賭場等重大刑案，確保台南治安，讓民眾能過好年。（圖／記者林悅翻攝，下同）

此外，年關已屆，為加強台南市轄內金融機構、財物匯集處所安全維護工作，警察局各分局除積極與轄內金融機構辦理防搶演練外，亦針對轄內金融機構、超商等ATM自動櫃員機處所加強部署安全維護勤務並提醒業者加強防範。

▲台南市警局連續破獲暴力集團、槍械地下工廠及職業賭場等重大刑案，確保台南治安，讓民眾能過好年。（圖／記者林悅翻攝，下同）

例如提供護鈔及代保管現金服務、洽請社區及學校保全協助加強巡守、輔導運鈔人員隨身攜行防護噴霧劑、製作防搶（竊）宣導錄音檔請計程車業者、各廟宇、村里活動中心、里長辦公室協助廣播宣導、錄製防搶宣導短片運用各社區LINE群組向民眾宣導防搶意識、以空拍機及E化辨識系統強化偵緝等，希望以具體有效作為防制強盜、搶奪及竊盜案件發生。

▲台南市警局連續破獲暴力集團、槍械地下工廠及職業賭場等重大刑案，確保台南治安，讓民眾能過好年。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警局連續破獲暴力集團、槍械地下工廠及職業賭場等重大刑案，確保台南治安，讓民眾能過好年。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市警局局長方仰寧強調，不容許有心人士趁春節前惡意挑戰政府執法公權力及擾亂社會安定，將持續傾全力強化掃蕩黑道幫派，同時要求各分局長加強台南市轄內金融機構、財物匯集處所安全維護工作，打擊不法沒有空窗期，並呼籲市民朋友如有遭受不法恐嚇、暴力相向情形，千萬不要恐慌，一定要勇於出面向警方檢舉報案，警方一定能嚴正執法，保護市民朋友生命財產安全責無旁貸，讓民眾也能安心、放心過好年。

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