台南台1線曾文溪男子跳橋摔15米　躺河床被救起送醫不治

▲台南善化區台1省道曾文溪橋南下路段，傳出男子跳橋路案件，消防人員以吊掛方式將人救起送醫，仍宣告不治。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南善化區台1省道曾文溪橋南下路段，2月7日深夜近10時傳出男子突翻越橋梁護欄跳下約15公尺橋下，台南市消防人員獲報趕抵，將該名疑似65歲林姓男子救起，但他已無呼吸心跳等生命跡象，消防人員以救護車緊急送醫急救仍不治身亡，全案由警方調查釐清中。

台南市消防局119勤務中心於7日晚上9時55分許獲報，有民眾目擊1名男子從曾文溪橋跳落曾文溪，馬上派遣善化、南科、官田、大內及第四大隊前往救援，共9車21人，到深夜10時6分許官田車組先到達現場，發現該名男子從橋高約15米高摔落，人躺在離水邊約50公尺河床沙土上，經查該名男子已OHCA無心跳呼吸等生命跡象。

消防人員以吊掛方式，將傷者搶救上岸， 準備吊掛上至橋面，於深夜11時許由大內消防分隊救護車送柳奇醫院急救後，惟仍宣告不治身亡。麻豆分局警方初步調查，該名男子疑為65歲林姓男子，但警方通知其家人到場協助指認，但家屬都不原願出面，目前男子跳橋原因及其真正身分，正由檢警進一步調查釐清中。

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