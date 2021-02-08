精美限量入園禮廣大自然環境　台南水道博物館成為春節踏青熱點

▲台南山上花園水道博物館精心設計了3款與水有關，分別代表財運、戀愛及功名的紅包袋，以及印有館徽的環保無毒橡皮擦，贈送給購票入園的民眾。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

春節假期即將來臨，為了讓所有遊客在新的一年有美好開始，台南山上花園水道博物館精心設計了3款與水有關，分別代表財運、戀愛及功名的紅包袋，以及印有館徽的環保無毒橡皮擦，贈送給購票入園的民眾，祝福大家水到渠成、如魚得水以及顯山露水，在新的一年，好運連連。

文化局指出，在疫情的陰影籠罩下，民眾對於室內場所的反應較為冷淡，然而水道博物館擁有廣大腹地、優良的自然環境、鄰近市區且為國定古蹟，是絕佳的休閒文教場所；為了讓遊客開心出遊，平安回家，在防疫上也從未鬆懈，除了每日確實消毒、執行實名制，入園遊客亦須配戴口罩，戶外座位區設置隔板等作為。豐富的春節活動與防疫落實，山上花園水道博物館將成為今走春踏青的火紅景點。

台南山上花園水道博物館擁有廣大的腹地與自然環境，加上完備的防疫措施，相當適合年節走春；為了讓花期落在春節而提前規畫種植的波斯菊花海，現正澎派綻放，就是送給遊客們的第一個新年禮物。此外，配合年節氛圍，於入口處布置拍照打卡區，年味濃厚又上鏡，初一至初五購票入園，還可以拿到每日限量的精美迎春禮，前三天每天發送一款主題紅包袋，初四、初五則贈送由國內知名文具品牌，富樂夢教育基金會贈送，專為館方設計象徵除舊布新的橡皮擦，這兩樣精心製作的禮物貌美質高，一曝光就引爆話題；至於園區內還有文創市集、趣味闖關等活動，讓遊客們活動筋骨，精神抖擻地展開新的1年。

文化局表示，除了除夕與初六休園外，初一到初五春節期間水道博物館照常開館，時間一樣自早上9時半至下午5時半，博物館區比照一般假日，提供定時定點導覽解說服務，加上園區內的一系列春節活動，各式主題老少咸宜，適合闔家蒞臨。

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