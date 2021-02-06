薄霧籠罩如仙境　雲林22:00警報響起！空品不良預警一級

▲雲林縣斗六市入夜空品不佳，AQI值突破165，斗六工業區籠罩一層薄霧宛如仙境。（圖／民眾提供）

記者蔡佩旻／雲林報導

連日來中南部地區空氣品質持續不佳，雲林縣部分鄉鎮更從今日傍晚至入夜後發現戶外起大濃霧，雲林環境資訊整合APP於夜間22點警報作響，除斗六市AQI值突破165、崙背鄉與麥寮鄉AQI值均在155，達到預警一級狀態。

▲雲林縣斗六市入夜空品不佳，AQI值突破165，斗六市區籠罩一層薄霧宛如仙境。（圖／民眾提供）

根據行政院環保署空氣檢測網指出，今(5)日環境風場為偏東風，西半部風速偏弱，擴散條件較差，污染物持續累積，午後中南部地區受光化作用影響，臭氧濃度較高，6日環境風場為偏東風，西半部擴散條件仍差，加上清晨輻射冷卻，污染物易於清晨及夜間累積，雲嘉南空品區為「紅色警示」等級。

▲雲林環境資訊整合APP於夜間22點警報作響，除斗六市AQI值突破165、崙背鄉與麥寮鄉AQI值均在155，達到預警一級狀態。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

環保署空氣檢測網夜間加強空品預報，並提醒民眾空氣品質受氣象條件影響大，仍有較大不確定性，提醒民眾應注意防範，敏感族群或是老人、小孩等抵抗力較弱者，建議留在室內並減少體力消耗活動，必要外出應配戴口罩，可以利用空氣品質監測網資訊查詢最新空氣品質變化，或透過「環境即時通」手機APP設定不同警戒值，強化自身防護，隨時留意空氣品質資訊。

▲今日環境風場為偏東風，西半部風速偏弱，擴散條件較差，污染物持續累積，午後中南部地區受光化作用影響，臭氧濃度較高，傍晚雲林沿海地區朦朧起霧。（圖／民眾提供）

雲林縣環保局副局長黃富義表示，這波空氣品質不良的影響時間，估計要到下週三下午鋒面抵達降兩後才能改善。

▲今日環境風場為偏東風，西半部風速偏弱，擴散條件較差，污染物持續累積，午後中南部地區受光化作用影響，臭氧濃度較高，傍晚雲林沿海地區朦朧起霧。（圖／民眾提供）





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