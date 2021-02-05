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嫉妒她成績太好！3女學生「同班同學蛋糕內下毒」　釀1死1腎衰竭

▲教室，讀書，上學，課業，學生。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

▲ 女學生因嫉妒同學成績好，在食物中下毒。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者陳宛貞／綜合外電報導

埃及日前發生一起驚悚案件，一所以成績優異聞名的學校幾名女學生下課後一同返家，路上一起吃了一塊蛋糕，事後3人都出現嚴重嘔吐症狀，甚至導致其中1人死亡。調查指出，是同學嫉妒她們學業成績優良，因此在蛋糕中下毒，震驚社會。

《海灣新聞》（Gulf News）上月31日報導，埃及第二大城亞歷山大港（Alexandria）一所學校3名女學生涉嫌在一塊蛋糕內下毒，謀害同班同學，顯然是因為嫉妒同學考試成績比她們高。該市檢察總長決定關押3人4天，並等待調查結果。

不幸身亡的阿瓦德（Israa Kamal Awadh）在阿布克巴爾預備學校（Abu Bakr Al Siddique Preparatory School）是出了名的優等生，成績較3名謀害她的女學生都要高。檢方下令解剖受害者屍體，法醫報告顯示，阿瓦德死於中毒。

根據當地媒體報導，共6名女學生一起在回家路上吃了蛋糕，其中3人出現嚴重嘔吐、疲勞，立即被送往阿米里大學醫院（Amiri University Hospital）治療。阿瓦德在醫院死亡，另二名學生撿回一命，但其中一人出現腎衰竭。

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