▲ 金包里老街假日人潮群聚風險高，金山警與區公所共同宣導防疫措施。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／新北報導

全民共同防疫期間，新北市金山警分局與金山區公所等單位於11日上午共同前往金包里老街宣導防疫措施，呼籲老街攤販商及店家「請配戴口罩」、「防疫不試吃」及「保持安全社交距離」，另外區長陳國欽也特地至本分局掌握車流及人流狀況，避免群聚感染風險，形成防疫破口。

金山警表示，分局同仁與區公所同仁拿起大聲公及防疫標語海報等看板，於金山區人潮聚集最多的金包里老街進行防疫宣導，另宣導民眾洽公須戴口罩，員警使用「防疫箱」替洽公民眾量體溫及消毒後，再進入有1.5公尺安全距離之防疫專板區域洽公，如此方能兼顧洽公民眾與員警之安全。

▲ 金山警分局與區公所拿起大聲公及防疫標語海報等看板，在人潮聚集最多的金包里老街進行防疫宣導。

金山警分局駐地也全面升級防護戒備，依各派出所轄區特性與駐地環境、空間等因素，規劃「防疫服務站」及「裝備消毒區」，執勤員警於勤畢返所後，先行將裝備消毒再進入所內，並與民眾動線分流與隔離。

金山警分局長陳永昌表示，在人潮易聚集地配戴口罩、保持社交距離及防疫措施有其必要性，分局啟動多種防疫機制，妥善實施防範措施，保護自己也保護別人，齊力防堵疫情擴散。

「美麗最大的祕密」

▲ 金山區長陳國欽特地至金山警分局掌握車流及人流狀況。