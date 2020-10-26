台南市藥師公會敬老活動藏佛心　出遊不忘做防疫宣導

▲台南市藥師公會舉辦的資深藥師重陽敬老旅遊活動，仍不忘沿路提醒民眾加強防疫的重要，讓很多看到的民眾都大讚這些老藥師真是佛心來著。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

「當藥師公會想著如何幫他們過重陽節時，他們卻想著要如何再加強民眾的防疫觀念」，台南市藥師公會的70歲以上資深藥師就是這麼可愛，這麼真誠，也真正奉行藥師濟世救人的職人精神，讓很多看到的民眾都大喊讚！

10月25日，滿載年滿70歲資深藥師與隨行眷屬的台南市府雙層觀光巴士，車體旁懸掛著防疫宣傳標語，從市區開往山區景點，沿路吸引不少民眾的目光，也達到加強民眾防疫宣導的目的。

台南市藥師公會理事長吳振名表示，藥師公會每年都會為年滿70歲以上的資深藥師舉辦重陽節敬老活動，去年帶著他們搭遊艇環繞安平港，今年則是乘坐雙層觀光巴士往山線景點走，同時也聘請熟知台南人文歷史的專業導覽人員來做解說，為的就是要讓這些在地藥師更加了解台南，深愛這片土地，更用心來關愛這座健康城市的每個人，今年的活動，因有資深藥師提議此時應超前部署來加強秋冬防疫與用藥安全的宣導，才能讓今年藥師公會的重陽節活動更有意義。

台南市藥師公會樂齡委員會主委蘇煥亭表示，今年初爆發的新冠肺炎疫情讓民眾人人自危、大家勤著做好防疫工作，但隨著台灣防疫成功，多項解禁措施開放，也讓民眾漸漸鬆懈防疫的重要，因此在籌辦這次活動時就有資深藥師表示：「不要只想到我們自己玩，更要想如何藉這次的機會來加強對民眾的防疫宣導，秋冬流行性感冒病毒正準備伺機而動，此時不加強宣導提醒，到時新冠肺炎病毒和流感病毒雙毒亂舞，那就很糟糕了。」

吳振名也提醒符合公費流感疫苗注射的民眾，應盡快施打疫苗來加強自身的防護力，「勤洗手、配戴醫用口罩」一定要把它習慣化，當作是日常生活的一部分，看到有些民眾會買價格較便宜的防塵口罩來應付某些場合配戴口罩的要求，他也強調，「醫用口罩」才能阻隔病毒，配戴醫用口罩是保護自己、也是保護別人，人命無價，千萬別為了省錢而忽視病毒帶來的嚴重危害。

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