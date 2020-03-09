「法式浪漫」1分鐘防疫宣導片爆紅　法國民眾卻不買單

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新冠肺炎(COVID-19)疫情持續擴散，法國的衛生部門8日證實境內新增190例確診，目前境內共累計1210例、19名死亡，確診人數僅次於義大利，成為歐洲第二嚴重的疫區。近期法國健康保險推出一部宣導片，以輕鬆配樂加上舞蹈方式呈現，引起網友熱烈討論。

可見影片中，一群舞者穿著深紅色衣服，隨著輕快的旋律跳舞，以舞蹈動作宣導預防流感的觀念，例如：打噴嚏時要靠近手肘、盡量使用一次性紙巾以及勤洗手等等，影片一推出立刻引起熱烈討論，不少網友認為影片呈現的方式真有法國浪漫的風格。

其實，這1分鐘的影片是法國健保（Assurance Maladie）在去年12月推出的，主要是預防冬季流感的高峰，呼籲民眾要做好自身管理，才能免受冬季病毒的侵害，沒想到卻剛好遇上之後的新冠肺炎疫情，讓不少國外網友都直呼：「真有先見之明」。

▲法國政府昨（8日）透過官方推特發表一段新影片，教導民眾如何正確洗手。（圖／翻攝自法國政府官方推特）

但法國目前還在退休金改革、社會保險赤字等議題上討論得沸沸揚揚，法國民眾可不認為預防流感的宣導影片很「浪漫」，反而直言「政府怎麼還有錢拍廣告」。法國政府8日也透過官方推特發表一段新影片，教導民眾如何正確洗手，不過法國民眾仍不買單，認為政府應該好好重視年改制度等議題，沒有必要拍影片教大家如何洗手。