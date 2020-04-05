連假遊客湧入！　台東警分局加強「交通疏導」及「防疫宣導」

▲清明連假期間，台東警分局在正氣路夜市及鐵花村進行防疫宣導（圖／記者楊鈞典翻攝，下同）

記者楊鈞典／台東報導

清明連續4天假期，台東市區及富岡、卑南、初鹿等觀光景點均湧入大量遊客人潮，因應新冠肺炎疫情未歇，台東警察分局在轄境各大交通要道部署適當警力，維護交通順暢及用路人安全外，亦在各大風景區實施防疫宣導，呼籲民眾應遵守中央流行疫情指揮中心之指示，與他人務必保持安全社交距離，並適時戴上口罩，讓大家平平安安出門，健健康康回家！

台東縣目前為本0零確診病例的縣市，清明假期除返鄉掃墓的鄉親外，仍湧入大批遊客，相對增加可能感染病毒的風險，台東警分局也在海濱公園、初鹿牧場及加路蘭遊憩區等著名景點及諸人氣商店等人潮聚集處實施防疫宣導。4日晚間，由副分局長林志弘親自率員在「正氣路觀光夜市」及「鐵花村」2處實施防疫宣導工作，提醒遊客、鄉親，人與人之間，在室內應保持1.5公尺以上、室外則應保持1公尺以上之社交安全距離，但若處於擁擠、密閉之場所仍應佩戴口罩，並呼籲民眾應勤洗手、戴口罩、定期量測體溫，以降低染疫風險。

台東警分局表示，清明假期除加強交通疏導勤務，並同時提醒諸執勤員警以及鄉親、遊客務必強化「社交防疫」觀念，並實施防疫查察，以降低染疫風險。

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