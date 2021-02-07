刪Q正式啟動！　7日向中選會提交一階領銜人名冊

▲刪Q總部明日將到中選會遞交一階段領銜人名冊。（圖／記者李忠憲翻攝）

記者李忠憲／台中報導

高雄市無黨籍市議員黃捷罷免失敗，但罷免台中立法委員陳柏惟的「刪Q總部」仍持續運作，預計8日下午，由提議領銜人楊文元北上到中央選舉委員會提案，並提交第一階段領銜人名冊。

台中海線民間團體日前發起罷免立委陳柏惟行動，展開連署並成立「刪Q總部」，短短5天就達到第一階段3000份門檻，等於一天約600份，比原本預計時間還快，總部直言「很受鼓舞」。總部今天上午也向媒體發出採訪通知，預計8（明）日下午2點，提議領銜人楊文元將正式到中選會提案，提交第一階段領銜人名冊。

刪Q總部針對昨日罷捷失敗表示，總部對於罷捷團隊感到敬佩，因為罷免過程漫長，需要許多勇氣和強大的意志力。許多人因為罷捷未順利通過門檻，而不看好陳柏惟罷免案。但黃捷當選議員的票數為1萬8420票，卻有超過5萬5千多張同意罷免票入匭。因此，不能說罷捷案失敗，更不是黃捷或是民進黨的勝利，而是讓全台的公職人員要更加戰戰兢兢。

刪Q總部補充說，陳柏惟與黃捷2個人完全不同，陳柏惟比較像是王浩宇，一個被譏是全國不分區議員、一個等同全國不分區立委。像陳柏惟在全台灣廣設服務處，還有立院質詢荒腔走板，兩個都是ptt佛地魔等級，都走綠營草包王的路線；加上雖然陳柏惟任期才剛滿一年，總部卻能可以很輕易的舉出，超過10件他有爭議或跳票的事情。

總部說，刪Q行動會繼續推進，和全台所有的罷免行動一樣，都是小蝦米對抗大鯨魚，仍會按照原定計畫，明天將第一階段提議人名冊送交中選會並正式提案。

不分年齡，用過都大推



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