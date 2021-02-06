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社會 社會焦點 保障人權

警逮假「吳柏毅」！高調偷送「這種貨」　怨低薪「賣1萬賺200」

▲▼台中市刑大破獲首例假冒外送員，實為販毒集團。（圖／記者李忠憲翻攝）

記者李忠憲／台中報導

美食外送夯！古姓男子為首的販毒集團為掩人耳目，要求旗下楊姓等４名下游毒販，化身為「吳柏毅」，不送美食送毒品，以為如此壞事就不會被發現。台中市警局刑警大隊將古男等5人依販毒等罪嫌送辦，中檢認定集團署組織犯罪，除將他們起訴，並建請法院強制工作3年。這也是台中警方破獲販毒案中，假冒外送員首例。

台中市刑大日前網路巡邏發現，楊姓男子涉嫌販賣毒品，員警假冒買家跟他接洽，赫然發現，楊男竟偽裝成知名美食外送業者「吳柏毅」，騎的機車後方就放著該品牌的保鮮袋，通訊軟體大頭貼也換上該業者的LOGO，交易地點則選在進可攻退可守的大馬路旁邊，企圖掩人耳目，也可規避警方查緝。

▲▼台中市刑大破獲首例假冒外送員，實為販毒集團。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲▼販毒者偽裝成外送員，連通訊軟體大頭貼都用外送LOGO。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲▼台中市刑大破獲首例假冒外送員，實為販毒集團。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲▼台中市刑大破獲首例假冒外送員，實為販毒集團。（圖／記者李忠憲翻攝）

警方在楊男背包及保險袋內共查獲3級毒品愷他命12包，市價約5萬元。他也坦承販毒，並說「穿這樣比較不會被抓」，他想快速賺錢才鋌而走險，但賣5千元才抽成1百元，「不好賺」。

警方發現，楊男落網後，販毒集團首腦古姓男子再招攬賴姓男子加入販毒。賴男因沒有交通工具，賴男竟開著姐姐所有的小客車販毒。員警循線登門將他逮捕，還斥責他「不要連累家人」。並循線袋捕古男及其他反毒外送員，依毒品、組織等罪嫌送辦，日前起訴。

台中市刑大表示，該集團主要販售愷他命及毒咖啡包，具有持續性、牟利性，首腦古男指揮犯罪組織，將面臨3年以上、10年以下有期徒刑；所有販毒成員均由檢方請求法院從重量刑，並宣告強制工作3年。

▲▼台中市刑大破獲首例假冒外送員，實為販毒集團。（圖／翻攝蝦皮網站）

▲拍賣網站上關於外送保鮮袋商品琳瑯滿目。（圖／翻攝蝦皮網站）

另外，該販毒集團所有的「吳柏毅」保鮮袋，在網路上就買得到，目前未發現有真正的外送員涉嫌販毒。但警方仍會嚴密監控，若有不法絕對嚴辦。

不分年齡，用過都大推

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