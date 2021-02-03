獨／護理師國道路肩「撞死洗路工」…反控工程車違停！最終判出爐

▲女護理師開車走路肩撞上工程車，造成1死1傷。（圖／資料照）

記者李忠憲／台中報導

女護理師許語倢2018年開國道3號高速衝撞停路肩工程車，造成工程員1死1傷。她竟否認有過失，反控對方「違規停車」、「罔顧行車安全」，還說自己是行駛外線車道非路肩。台中高分院認為，許女造成傷亡事證明確，維持一審過失致死罪判她1年4月，全案定讞。

記者去電喜月產後護理之家，員工得知來意後僅表示，許女現在仍是公司登記負責人，但很少來了。至於許女對此判決看法，她是新進員工不了解，主管也在開會，無法回應。

▲▼消防隊到場準備將卡在車底的2人救出。（圖／資料照）

許語倢身兼喜月產後護理之家登記負責人，擔任行政公關業務，偶爾協助護理工作。許女2018年7月19日早上7點下大夜班，開車走國道3號北上，在168.3K處，疑因疲勞駕駛，竟右偏開到外側路肩。剛好前方有名基營造公司員工江曜麟、高雅婷進行橋涵維護工程，開黃色工程車擺放交通錐，高速直撞工程車。

江、高2人站在車前遭撞，壓在車底，經救出送醫後，高女撞傷不治，江重傷命大沒死。許女確認沒酒駕，但仍遭依過失致死等罪嫌送辦。

▲許姓女護理師仍為喜月產後護理之家的登記負責人。（圖／翻攝GoogleMap）

許女雖承認有發生車禍，但在一、二審都否認犯行，堅稱自己沒過失。她一審時表示，高、江2人違規停放車輛在路肩，當時也不是在施工，她沒看到現場有擺放安全錐。2人在路肩休息，罔顧其他行車人員及自身安全。

她二審時又說，她並沒有行駛路肩，當時是國道四號轉國三，比較多匝道，她開外線道時左手邊陸續有車，不可能往左切，等到要左切時就來不及。她根本不可能知道外面會有人停車，發現時已撞上。她認為對方將車停在外側加速道，違規停車。

法官勘驗行車紀錄器及相關物證，加上台中市政府車輛行車事故鑑定委員會、台中市政府車輛行車事故覆議委員會出具2份鑑定報告，都認為許女開車不明原因往右偏行撞及停放路肩施工車輛，為肇事原因；江男駕駛自用小貨車，高女均無肇事因素。據此認定許女過失明確，與高女死亡即將男重傷有相當因果關係，所辯與事實不符。

台中地院認為許女符合自首，依過失致死罪判許女一審判1年4月，許女不服上訴。台中高分院審酌許女疏於注意釀禍造成江男重傷，高女死亡，造成家人承受天人永隔悲痛，犯後否認犯行，完全無視自己疏失造成損害，嚴重欠缺交通安全觀念；事後一再卸責，毫無悔意，至今沒有達成賠償和解。原審判決妥適，駁回上訴。

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