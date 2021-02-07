餐廳苦撐…日燒肉店「逆風起飛」竟比疫情前更賺　全靠1秘密武器

▲日本燒肉店在一片慘澹的餐飲業中逆勢成長，原來是有秘密武器。（圖／取自免費圖庫pxhere）

記者張寧倢／編譯

在室內餐廳吃燒烤並非新鮮事，但在疫情蔓延之際，它可能成為餐廳的存亡關鍵。根據彭博社報導，日本2020年餐廳倒閉的數量創下新高，但燒肉店倒閉數卻是歷史新低，甚至有幾個月份的銷售額超越了2019年同期表現，其中的祕密武器就在於「通風良好」的用餐環境。

報導指出，全球疫情延燒之下，有許多餐廳僅提供外帶或關門大吉，不過由於日本政府並未強制餐廳停業，在1月緊急狀態實施前，當局甚至鼓勵人們外出用餐，卻未能挽救慘澹的生意。據帝國資料庫數據，日本2020年倒閉的餐廳數量突破了最高紀錄。

▲燒肉油煙多，室內餐廳通常會加強通風設備卻意外成為疫情下的競爭優勢。（圖／取自免費圖庫pixabay）

東京商工研究公司數據卻顯示，日本倒閉燒肉店數量竟達到歷史新低，且日本食品服務協會指出，燒肉店2020年部分月份的營收也優於2019年同期表現。報導稱，燒肉餐廳之所以在疫情中生意興隆，正是因為它們提供「通風良好」的用餐環境，抽風機能迅速吸走煙霧與空氣中的病原體。

對此，餐廳用烤架與通風設備製造商Shinpo公司表示，烤肉店內部的空氣流通可能是一般餐廳的6倍之多，連在家裡用餐都很難達到這種水準。日本市調機構一吉經濟研究所分析道，即使疫情爆發，燒烤店的前景仍一片看好，從全球範圍來看，解封之後將有更多的人選擇吃燒肉。

經營日本居酒屋風格餐廳的和民公司（Watami Co.）去年10月宣布，預計將3分之1的分店改為燒肉餐廳。在和民任職20年的營運主管Hirotada Shinmachi受訪稱，疫情以來和民燒肉的業績持續增長，自己現在已完全投身於經營燒肉店，居酒屋的生意再也回不去了。

日本連鎖燒肉店「燒肉King」母公司物語公司（Monogatari Corp.）的股價從去年至今已經上漲了約50%，日本最大燒肉店之一的「牛角」也進軍美國市場，開了52家分店。物語公司總裁加藤央之表示，人們減少外出用餐造成餐飲業萎縮，飲食習慣的變化卻有利於燒烤店，因為消費者不可能放棄牛排、壽司等特殊場合的食物，而燒肉店通常能同時滿足這兩種需求。

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