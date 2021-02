影／緬甸警驅散示威「槍響連環爆」！　上百人尖叫竄逃

記者詹雅婷/編譯

緬甸主要城市仰光7日湧現反軍事政變的示威人潮,主要區域全被塞爆。在此同時,東南部克倫邦城市苗瓦迪(Myawaddy)也湧現抗議群眾,但依據路透最新消息,警方在驅散示威者的時候,傳出一連串槍擊事件。

路透引述臉書直播影片指出,身穿制服且持槍的警察朝著數百名示威人群衝去,現場槍響連連,但現階段不清楚是否有人員傷亡,或使用何種彈藥。另據推特流傳的多段影片,現場至少傳出10起槍響,大批民眾竄逃尖叫,外傳有多人被當局逮捕。

#BREAKING Shots heard when #Myanmar police break up a protest in southeastern town of Myawaddy pic.twitter.com/YlDfcXoGYz