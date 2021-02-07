露點教學片！巨乳YouTuber「薄紗無罩」煮菜爆紅　狂遭檢舉恐關台

▲越南網紅武惠玉鳳轉戰YouTuber，經常上傳性感烹飪教學影片。（圖／翻攝自YouTube／Võ Huỳnh Ngọc Phụng）

記者張寧倢／編譯

越南巨乳模特兼網紅武惠玉鳳（Pong Kyubi）向來作風大膽，時常在社群媒體中分享辣照，吸引許多粉絲追蹤。隨著疫情加劇，實體活動邀約大減的她，轉往YouTube開闢戰場，設立「性感烹飪」頻道，每支影片幾乎都是「無罩」上場，尺度大到令許多粉絲直噴鼻血，同時也引來不少非議。

▲武惠玉鳳的烹飪教學片，尺度破表。（圖／翻攝自YouTube／Võ Huỳnh Ngọc Phụng）

根據馬來西亞《中國報》報導，越南巨乳網紅Võ Huỳnh Ngọc Phụng武惠玉鳳近來轉型當YouTuber，開設「Pong's Kitchen And More」烹飪生活頻道，但影片中不僅穿著性感露乳裝，讓沒穿內衣的她胸前2點若隱若現，甚至有許多「邪惡視角」的鏡頭，讓網友直呼重點根本不在廚藝，而是武惠玉鳳那對隨著肢體動作而晃動的巨乳，使人無法專心學做菜。

▲烹飪影片幾乎都是無罩演出，且鏡頭時常出現邪惡視角。（圖／翻攝自YouTube／Võ Huỳnh Ngọc Phụng）

武惠玉鳳的YouTube頻道才創立半年多就吸引了63.8萬訂閱者，她的臉書、IG與推特也都各有2.6萬至15萬人不等的粉絲追蹤，經常經知名度也迅速竄升。然而，報導指出，有越南網友因為不滿武惠玉鳳一邊作料理、一邊賣弄自我風騷，號召網路鄉民群起檢舉，幾部大尺度影片已遭下架，頻道也恐面臨關台危機。

▲武惠玉鳳一向作風大膽，卻也爭議不斷，還曾因此丟掉工作。（圖／翻攝自Facebook／Võ Huỳnh Ngọc Phụng）

據悉，武惠玉鳳一路走來爭議不斷，2019年於胡志明市SECC「2019年越南車展」擔任車模，在拍照時不停地蓄意將低胸洋裝向下拉，在鏡頭前多次露點演出，她也絲毫不在意。不料，此舉遭到眾人批評模糊了車展的意義，也讓她因此丟了工作飯碗。

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