錯覺照瘋傳…「狗派VS人派」網狂吵　答案曝心理狀態！

▲ 你看到一名男子還是一隻狗？（圖／翻攝自推特）

記者陳宛貞／綜合外電報導

社群媒體近來瘋傳一張神奇的視覺錯覺圖，將網友分成「人派」與「狗派」，掀起熱烈討論。英國環境心理學家兼健康顧問錢伯斯（Lee Chambers）透露，面對這張圖片時，「看到什麼」可能反映人們真正的個性。

許多人認為圖中是一名揹著背包的男子，走進白雪覆蓋的樹林，但其他人看到的則是一隻可愛的黑色貴賓狗。很多人堅信攝像者站在一名男子背後，拍下他的背影，但實際上是一隻黑貴賓向鏡頭跑來。乍看之下，狗尾巴就像是男子的後腦勺，狗的臉部則容易被誤以為是男子背上的袋子。

數百名網友在反覆查看、分析後，才發現最初的想法是錯誤的，「我得拿下眼鏡才能看清楚」、「我必須一直盯著看」。一開始便看出貴賓狗的網友則表示，「為什麼我看不到男人？我只看到狗。」

也有人始終堅稱照片中是個男子，「一個穿著夾克、戴著帽子的人跑進樹林。從步伐就可以看出，那是個人。」但有人反駁，「我很好奇那些看出男人的人要如何解釋一個跑步的人身上有顆巨大的狗頭這件事。」

錢伯斯接受《Fabulous》雜誌採訪時表示，人們的答案反映性格，「你的眼睛第一次聚焦在圖片上的位置當然會影響對圖像的感知，但當下的心理狀態也會影響你看的是狗靠近，還是人逃跑。」

他進一步說明，「如果你現在很焦慮，較有可能從更具威脅性的角度來觀看圖像，看到正在逃跑的男人。如果你比較悲觀或不容易信任他人，較容易看到物體漸遠，而不是逐漸靠近」，但若處在平靜、自信的狀態，則容易看到狗的臉部朝向自己移動，「如果你是個樂觀的人，更可能看到東西進入你的生活，並欣然接受其周圍的雪景。」

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