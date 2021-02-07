養樂多過期8天！飲料店員笑「讓客人清清腸胃」　同行抖暗黑內幕

▲已經過期的養樂多。（圖／翻攝自dcard）

記者周亭瑋／綜合報導

一名飲料店店員日前發現店內養樂多過期，於是PO限時動態聲稱「讓客人清清腸胃。」儘管不知最後是否有使用，仍讓大票網友傻眼，也釣出許多同行經驗談，坦言餐飲業真的很看老闆良心。

女網友日前在dcard發文直呼，「看到朋友截圖朋友的限時差點吐，好怕自己買的飲料店也都這樣，用過期的給客人。」從畫面中可見，那瓶養樂多的有效日期為1月27日，對照發文日期，已過了8天之久，但該店員是否真的有使用，或只是開玩笑PO網，並無法確定。

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對此，網友們不禁吐槽，「現在是不是很流行做壞事還要記錄下來PO網」、「靠北！終於知道為什麼每次喝完多多綠都會烙賽了」、「好可怕！突然想到之前在某飲料店買紅茶拿鐵，那個鮮奶還是酸的，可能過期很久」、「以為做壞事很幽默」、「是有多想讓全世界知道他在做這種事」、「無聊當有趣」。

po文也釣出同行曝光內幕，表示「之前打工的甜點店也會把過期牛奶出給客人」、「我們店過期都放到員工冰箱自己喝掉，員工知道是過期的」、「之前打工的飲料店也是這樣，牛奶豆漿過期3天，還是會用給客人喝」、「我之前工作的地方，過期半年的綠茶老闆也照樣倒給客人，然後綠茶一杯100塊」。

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