她揭高市補選投票率驚現「挺捷少1.7萬票」　游淑慧分析2流失原因

▲台北市議員游淑慧。（圖／ETtoday資料照）



記者蔡文鈴／台北報導

高雄市議員黃捷罷免案結果出爐！黃捷以6萬5391票不同意票挺過罷免危機續留高雄，不過，國民黨台北市議員游淑慧就指出，罷捷跟高雄市長補選的投票率雖然差不多，但是從票數中可發現「挺捷」的投票少了1萬7000票，並分析流失選票的原因。

游淑慧指出，2020年8月，高雄市長補選投票率約41.83％，2021年2月，罷免黃捷投票率約41.54％；兩次投票率差不多，也就代表投票人數是差不多，然而人數差不多，投票意向差很多。

游淑慧分析，去年補選鳳山「挺邁」的人為82000多票，但今年「挺捷」卻大減為65000多票，這其中少了17000票，到哪裡去了呢？她認為有兩個原因，第一、流失的可能是民進黨支持者，他們在蔡總統下令下，也不完全買單，第二、補選時支持其邁的中間選民流失了，因為他們並不認同黃捷，甚至可能還對民進黨或陳其邁半年施政失望。

此外，游淑慧也提到，另外一個層面，去年「投蓁」的為33000餘票，但今年「反捷」的為55000餘票；所以也不要再說反捷的就是藍軍或韓粉。

游淑慧強調，兩次投票率高度接近，所以是有互比性的。但總歸一句老話，這都是民主的過程，不管結果如何，都尊重這些一票一票投出來的民意展現，更意有所指的標註「刪Q再見」。

中選會公布本次罷捷投票結果，投票率為41.54 %，有效票為12萬652票，其中不同意罷免票數為6萬5391票，佔54.20%；同意罷免票數5萬5261票，佔45.80%，無效票為458票。有效罷免票數中，不同意罷免票數多於同意罷免票數，本項罷免案投票結果為否決。

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