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快訊／鳳山人合力保住席位！黃捷千字文感性發聲　鏡頭前哭了

▲黃捷哭。（圖／記者吳世龍攝）

▲黃捷罷免案沒有通過，黃捷發表感言時哭了。（圖／記者吳世龍攝）

記者柯振中／綜合報導

高雄市罷捷案投票結果出爐，不同意票6萬5,391票、同意票5萬5,261票，市議員黃捷卻並保住位置。對此，黃捷本人也透過臉書，發表超過千字的長文，感謝許多人，「鳳山，在這次寫下了獨一無二的歷史。」

黃捷臉書的全文如下：

感謝大家，讓我在今天過後，還是鳳山區的高雄市議員！
未來兩年我一定繼續努力，加倍努力，全心為鳳山服務。

但是，也因為我的關係，在大家即將迎接新年，及台灣必須團結防疫的時刻，造成鳳山的紛擾，感到十分不好意思。
鳳山，在這次寫下了獨一無二的歷史。鳳山人從去年到現在，投下了四次票，每一張選票都非常有意義。再一次感謝所有溫暖、有正義感的鳳山人！

▼黃捷面對罷免案，最後忍不住落下淚。（圖／記者吳世龍攝）

▲▼黃捷約3點已經到許智傑服務。（圖／記者吳世龍攝）

這段旅程，有太多的人需要感謝。首先，我最要感謝的，就是鳳山的大家長高雄小金剛許智傑委員。從我的罷免案一開始，智傑委員就對我非常的關心，全力的幫忙，我們鳳山人很幸運，有這樣一位溫暖、無私的大家長，超級感謝我的許爸爸，幫助我能夠留在鳳山。

當然，還有我們鳳山隊的每一位議員，林智鴻議員、陳慧文 高雄市議員＃張漢忠議員。過程中即使遭遇外界刻意分化，但大家依舊堅定團結。三位議員每天早上七點就來陪我站路口，最後三天，更是陪著我走遍大街小巷。再次感謝三位好同事，未來的鳳山隊，一樣一個都不能少！

這次也不僅只是鳳山隊的大家團結起來，我們高雄市黨部的趙天麟主委、以及議會黨團的所有民進黨好同事們，都從高雄的每一個角落，趕來支援。過去我們就在地方、議會共同推動城市的進步，未來大家也都會堅定地站在一起，團結守護高雄。

▼罷免案沒有通過，黃捷透過臉書發表感言。（圖／記者吳奕靖攝）

▲▼罷捷投票，黃捷。（圖／記者吳奕靖攝）

林昶佐 Freddy Lim委員，更是在我一開始徬徨的時候，就從頭到尾陪著我的老大哥，老 大哥！一路上，還有許多許多的立法委員們，都特地來到鳳山，替我加油打氣，受到這麼多的鼓勵，我真的真的超級感激。還有二〇四六 台灣的夥伴們，都特別前來支持，台灣基進的朋友，也都分進合擊，一起在鳳山路口宣傳。

除了感謝外，我也要花一點時間，再一次強調。報復性的罷免，不能再繼續蔓延。這次鳳山守住了，卻還有許多地方面臨挑戰。所以我也要特別為我的好同事高閔琳 高雄市議員加油。未來不論仇恨出現在哪裡，我們所有人都一定會團結用行動全力抵擋。鳳山守住了，岡山也要守住。

投入政治的兩年多來，跌跌撞撞，也有很多不夠成熟、不夠周全的行為。經歷了這次挑戰，深深了解到，擁有這麼多戰友，是多麽幸福、必須珍惜的事。我會更成熟，把握這份革命情感，攜手與大家走下去。

最後的最後，我也要感謝蔡英文 Tsai Ing-wen總統及陳其邁 Chen Chi-Mai 市長，對我的鼓勵。能獲得這麼多的關心愛護，真的是一輩子的福氣，我一定會努力做下去，不會讓大家失望，更不會讓所有鳳山的鄉親失望。

我是黃捷，我是鳳山區的高雄市議員！
謝謝大家，大家都辛苦了，投完這張票，
大家一起好過年，過好年！

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