快訊／投票日5度喊「報復性罷免」　徐尚賢：將舉發黃捷違反選罷法

記者趙蔡州、吳奕靖／高雄報導

高雄罷捷投票6日正式投票，最終以同意票55261票未達門檻、且落後於不同意罷免票65391票，宣告罷免失敗。「鳳山清捷隊」罷捷發言人徐尚賢6日表示，「我們接受開票結果，但是我們不接受違法的行為」、「下週我本人將會去舉發黃捷，請黃捷為自己的違法，向社會大眾說明並交代清楚。」

▲罷捷發言人表示，「我們接受開票結果，但是我們不接受（黃捷）違法的行為。」（圖／記者吳世龍攝）

黃捷投票日（6日）上午出現在投票所，接受媒體公開訪問時提到，「很明顯就是一個報復性的罷免」、「他們邊罷免邊找理由」、「把罷免當成報復性的工具」、「罷免應該是民主修復性的制度」、「罷免不是這樣使用」等，5次提到「反罷免」言論，遭外界質疑有拉票、違反選罷法可能。

▲黃捷在投票日當天，5度提到「反罷免」言論。（圖／記者吳世龍攝）

罷免結果出爐後，「鳳山清捷隊」發言人徐尚賢表示，「接受與我們不同理念的人，希望鳳山不要有仇恨，只有討論……讓台灣變更好，所有人都是一家人」。針對黃捷疑似違反選罷法行為，他直言「我們接受開票結果，但不接受違法行為，下週我本人將會去舉發黃捷，請黃捷為自己的違法，向社會大眾交代清楚。」

對於罷捷同意票數未超過門檻，且與不同意票相差1萬300張票，反萊豬醫師蘇偉碩則表示，本次罷捷行動等於是828反萊豬公投前哨戰，罷免失敗代表這次民意裡面，針對宣傳反萊豬公投部分，仍有很多努力空間，透過這次罷免過程，未來他們會持續檢討、修正「對抗國家機器，我們還要更多努力。」