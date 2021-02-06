「罷捷」創民進黨史上最低得票　藍營：綠營民意基礎嚴重流失

▲黃捷、蔡英文。（合成圖／ETtoday資料照）

記者徐政璿／台北報導

高雄市議員黃捷罷免案投票結果出爐，中選會6日晚間公布結果，投票率為41.54 %，不同意罷免票數為6萬5391票，同意罷免票數5萬5261票，罷免案不通過。對此，藍營人士分析，這次黃捷獲得6萬5391票，是民進黨史上最低得票，基本盤嚴重流失，是民進黨在鳳山的大挫敗。

藍營人士翻開歷年民進黨在鳳山區的選舉得票，立委許智傑在2012年選舉時獲10萬4292票、2016年獲10萬1276票、2020年獲11萬4998票；陳其邁在2018年高雄市長選戰獲8萬2698票，2020高雄市長補選獲8萬8437票。

至於在總統選戰部分，謝長廷在2008年獲9萬3929票，蔡英文在2012年獲10萬3396票、2016年獲11萬6337票、2020年獲13萬8172票。

國民黨文傳會副主委鄭照新表示，這次民進黨全力動員，不同意票居然只有65258票，可見民意基礎大大流失，連反罷門檻都沒過，反而自曝支持度下降。

鄭照新指出，公民團體與意見不同的小市民們，以極度不對稱的資源，突破總統蔡英文的親自打壓，抹紅霸凌施壓無所不來，得到了5萬5394張同意票，與反罷差不到1萬票，更比去年高雄市長補選國民黨得票3萬3561票多出2萬多票，「你們沒有輸，小市民沒有輸！」

鄭照新認為，連在野力量與執政差異最大的區域，都有這麼大的共鳴，連署已超前突破50萬人的反萊豬公投，以及罷萊委全國串聯，共鳴只會更大，會沛然莫之能禦。

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