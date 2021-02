美國務卿：北京要對威脅台海穩定負責！　拜登政府首度通話楊潔篪

▲中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪(左)和美國國務卿布林肯(右)。(圖/達志影像/美聯社)



記者張方瑀/綜合報導

美國國務卿布林肯(Antony Blinken)5日和中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪首度通話。布林肯在談話中強調,美方將和盟友共同努力,支持人權和民主價值觀,也會為威脅台海穩定追究中國責任。

布林肯5日在推特表示,「美國將捍衛我們的國家利益,捍衛我們的民主價值觀,讓北京對其濫用國際體系的行為負責。」國務院的新聞稿則指出,美國會持續捍衛包含在新疆、西藏與香港等地的人權與民主價值,也會敦促中國加入國際社會行列,共同譴責緬甸軍事政變。

In my call with my counterpart in Beijing, Yang Jiechi, I made clear the U.S. will defend our national interests, stand up for our democratic values, and hold Beijing accountable for its abuses of the international system.