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矛盾難化解！　廈大唐永紅：中美、兩岸關係將更加嚴峻

▲廈門環島路一國兩制統一中國。（圖／視覺中國）

▲廈大台研學者認為，以中長期來看，兩岸、中美關係都將更加嚴峻。圖為廈門環島路對台心戰標語。（圖／CFP）

記者陳政錄／北京報導

美國總統拜登上任後，外界多預期中美、兩岸關係將較川普政府時期趨緩，但廈門大學台灣研究中心副主任唐永紅認為，中美結構性矛盾已不可化解，因此雖短期內有所緩和，但中長期看都將更加嚴峻。他還說，若美台勾結持續，將可能把中國大陸逼到牆角，「屆時中國大陸將不得不對美斷交，對台動武。」

唐永紅表示，近40年來，中國大陸崛起並有超越美國之勢，導致國際政經格局與遊戲規則逐漸改變，讓2010年來，美方認定和平演變的接觸交流政策失敗了；他說，「現實的國家戰略與利益之衝突，加上中美之間在文化理念、價值標準、社會制度、意識形態等發展道路層面的固有分歧，使得當下中美關係呈現新舊交織的難以調和的結構性矛盾。」

▲▼拜登與習近平2012年一同出席中美省州長會面。（圖／達志／美聯社）

▲美國總統拜登上任後，中美關係受到矚目。圖為2人於2012年一同出席中美省州長會面。（圖／達志／美聯社）

由於當前美國需要優先處理新冠疫情、經濟、社會、盟友等問題，唐永紅分析，近期上，中美關係因全球化形成的利益關係將維持鬥而不破的局面；中期上，中美關係因不可調和的結構性矛盾可能破局；遠期上，「修昔底德陷阱」問題解決之後中美關係將會重建。

整體來看，唐永紅列舉，美國正在訴諸或將要訴諸貿易牌、投資牌、金融牌、科技牌、人權牌、民主牌、新疆牌、西藏牌、香港牌、台灣牌、南海牌、東海牌、印度牌、半島牌等種種籌碼，或已經或正在或將要開啟貿易戰、投資戰、金融戰、科技戰等，從內部分化到外部聯盟，不斷強化對中國大陸的遏制。

唐永紅坦言，中國大陸不太可能接受美國的「無理要求」，因為那意味著放棄「中國夢」，包括「復興夢」與「統一夢」，因此中期來看中美關係很可能破局。

唐永紅進一步表示，在中美戰略競爭的過程中，除非兩岸統一，美方認為「台灣牌」是性價比最高的一張牌，從近期的種種涉台立法和涉台行動來看，美國正在嘗試「雙重承認」的兩岸政策，包括涉台立法、官員訪台等，勢探北京底線；另一方面，台灣社會結構、民意已經呈現「藍小綠大」、「一中一台」、「追求獨立」、「統小獨大」的質變。

因此，唐永紅總結，近年來，美台相互勾結、相互利用正在得寸進尺，步步緊逼。「這種態勢若繼續下去，將可能把中國大陸逼到牆角，屆時中國大陸將不得不對美斷交，對台動武。」

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