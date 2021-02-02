楊潔篪：美應停止干涉中國內政「中國人民族感情是碰不得的」

▲楊潔篪。（圖／視覺中國）



記者蔡紹堅／綜合報導

中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪1日透過視訊參加美中關係全國委員會會議，他表示，上屆美國政府對華採取一系列錯誤政策，期盼拜登政府就職後，推動中美關係重新回到可預期、建設性的軌道，構建和平共處、合作共贏的大國相處模式。

楊潔篪指出，一個多星期前，拜登政府正式就職，中美關係正處於關鍵時刻，面臨新的機遇和挑戰，何去何從備受兩國人民和國際社會關注，推動中美關係重新回到可預期、建設性的軌道，構建和平共處、合作共贏的大國相處模式，是中美面臨的共同任務，也是世界各國的普遍期待。

楊潔篪提到，中國政府對美政策始終保持高度穩定性和連續性，中方願同美方共同努力，推動中美關係沿著不衝突不對抗、相互尊重、合作共贏的軌道向前發展，造福兩國和兩國人民，同時將繼續堅定捍衛國家主權、安全、發展利益，「希望美國新一屆政府順應兩國民意和歷史潮流，聚焦合作，管控分歧，推動中美關係回到健康穩定發展的正確軌道。」

楊潔篪表示，上屆美國政府對華採取了一系列錯誤政策，根源在於美方一些人對中國存在戰略誤判，將中國視為主要戰略競爭者甚至是對手，這是犯了歷史性、方向性、戰略性錯誤，「中國發展的根本目標是讓中國人民過上更加美好的生活。中國堅持走和平發展道路，堅持互利共贏的開放戰略，真誠希望同包括美國在內的世界各國實現共同發展，共創人類美好未來。」

▼美國總統拜登。（圖／達志影像／美聯社）



楊潔篪提到，任何人都無權剝奪中國人民追求美好生活的權利，中國的發展壯大進程是任何勢力都不可能阻擋的，事實上，中美關係發展歷程充分證明，兩國完全可以也需要加強合作協調，實現共同發展，國際社會也呼籲中美開展合作，「希望美方超越大國零和博弈的舊式思維，同中方一道，牢牢把握中美關係的正確方向。」

楊潔篪還說，美方應切實履行中美三個聯合公報承諾，嚴格遵守一個中國原則，切實尊重中方在台灣問題上的立場和關切，停止插手香港、西藏、新疆等涉及中國主權和領土完整的問題，停止試圖通過干涉中國內政來牽制阻撓中國發展。

楊潔篪強調，歷史和現實都一再證明，這些問題關乎中國的核心利益和民族尊嚴，牽動14億中國人的民族感情，是碰不得的，否則最終只會給中美關係和美方自身利益造成嚴重損害，「希望美方充分認識這些問題的高度敏感性，慎重妥善處理，避免給中美互信合作造成干擾和破壞。」