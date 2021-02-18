　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

駭1次銀行盜22.7億元！　美司法部控「北韓3駭客」竊取高達363億元

▲▼31歲的張成赫（暫譯，Jon Chang Hyok）、27歲的金日（暫譯，Kim Il）以及36歲的樸鎮赫（暫譯，Park Jin Hyok），被美國司法部指控發起大規模駭客攻擊。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國司法部指控北韓3名駭客發起大規模駭網路攻擊。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國司法部周三（17日）表示已對北韓3名駭客起訴，因為他們發起大規模駭客攻擊，竊取超過13億的美元（約新台幣363億元）與加密貨幣，造成多家銀行與好萊塢製片廠受害。

路透社報導，31歲的張成赫（暫譯，Jon Chang Hyok）、27歲的金日（暫譯，Kim Il）以及36歲的樸鎮赫（暫譯，Park Jin Hyok），在朝鮮人民軍總參謀部偵察總局效力時，發起多起大規模駭客攻擊。樸鎮赫則在2018年時已受到指控。

▲▼31歲的張成赫（暫譯，Jon Chang Hyok）、27歲的金日（暫譯，Kim Il）以及36歲的樸鎮赫（暫譯，Park Jin Hyok），被美國司法部指控發起大規模駭客攻擊。（圖／達志影像／美聯社）

▲樸鎮赫近3年前已被美國司法部盯上。（圖／達志影像／美聯社）

美國司法部表示，這3名北韓駭客犯下大規模犯罪活動以及引起全球注目的網路入侵攻擊，包括因索尼影業之前即將上映《刺殺金正恩》（The Interview），而在2014年對索尼影業發起報復性的駭客攻擊等。

美國AMC電影院旗下員工和英國電影公司「Mammoth Screen」都曾慘遭毒手，Mammoth Screen遭入侵攻擊的原因，是當時該公司正在製作以北韓為主題的影集。

▼張成赫與金日此前也都被美國聯邦調查局（FBI）通緝。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼31歲的張成赫（暫譯，Jon Chang Hyok）、27歲的金日（暫譯，Kim Il）以及36歲的樸鎮赫（暫譯，Park Jin Hyok），被美國司法部指控發起大規模駭客攻擊。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼31歲的張成赫（暫譯，Jon Chang Hyok）、27歲的金日（暫譯，Kim Il）以及36歲的樸鎮赫（暫譯，Park Jin Hyok），被美國司法部指控發起大規模駭客攻擊。（圖／達志影像／美聯社）

美國司法部並質疑，三人也參與了惡名昭彰勒索軟體「WannaCry 2.0」的製作，該軟體讓英國國民健保署在2017年時受到嚴重攻擊。除此之外，南亞、東南亞、墨西哥和非洲的多家銀行也都身受其害，大量金錢遭竊；三人還被控2018年3月至2020年9月，利用惡意應用程序鎖定加密貨幣竊盜。

張成赫、金日與樸鎮赫所駭取的金額龐大而未能清楚實際數字，而且在部分的駭客行動中，他們是以失敗收場。不過總體金額仍然龐大，光是2016年一場針對孟加拉銀行的攻擊中，他們便盜走了8100萬美元（約新台幣22.66億元）。

►點我樂透過新年，東森天天開百萬

ET快訊
今晨9℃入夜探最凍8度　杜鵑颱風最快今生成！變天時間曝
今晨「29分連2震」！規模5.2、最大震度4級　網驚：墾丁超

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美軍駐伊拉克基地遭火箭攻擊1死6傷　英法德義美聯合聲明譴責

駭1次銀行盜22.7億元！　美司法部控「北韓3駭客」竊取高達363億元

道瓊收盤漲90點續創新高「美股漲跌互見」　台積電ADR跌近3％

墨西哥防長自曝確診新冠肺炎　在家接受治療中

愛沙尼亞緊盯中國　情報單位示警：北京想讓世界噤聲

伊朗西南部地震規模5.6！居民驚慌出逃　震央瓦斯電力斷供

恐龍滅絕禍首來自太陽系邊緣！哈佛專家新研究推翻小行星碎片理論

比特幣飆破51000美元再創新高！　半年市值猛漲逾7000億美元

拜登政府挺WHO　國務卿：月底前金援逾56億元

中國大使駁斥法國《世界報》：妄稱李文亮吹哨人　慣吃人血饅頭

男等紅燈遭黑狗硬上「強迫中獎」騎士抖爆哭腔喊下車...網：收編啦

男操縱超佛機台爪子翻起整片布　見吊飾山崩式出貨嚇得急後退！

B2帶9月兒「麻糬」拍照..他已經12KG！　曝主動求和老婆「為了未來人生美好」

國道追撞2000萬勞斯萊斯影片曝！　駕駛才喊「閃遠點X」下秒慘撞上

吳慷仁做菜被楊謹華逼瘋：肖查某！笑他老…鄭元暢秒補刀ＸＤ

失控婦鬧知名咖啡店飲料淋櫃檯　紙巾丟滿地翹腳嗆店員出來面對

臨停擋入口遭「神級倒車」封印　卡緊緊進退兩難！車主道歉：厲害

旗安84的日常生活「比諧星還好笑」　拌飯倒滿料..華莎吐真心：好討厭

台南男「被追殺」攔大學生機車逃　遭來回輾斃...離警局僅1分鐘車程

林依晨罕見開金嗓！飆唱《心理遊戲》　放飛自我超嗨…笑喊老公「張學友」

美軍駐伊拉克基地遭火箭攻擊1死6傷　英法德義美聯合聲明譴責

駭1次銀行盜22.7億元！　美司法部控「北韓3駭客」竊取高達363億元

道瓊收盤漲90點續創新高「美股漲跌互見」　台積電ADR跌近3％

墨西哥防長自曝確診新冠肺炎　在家接受治療中

愛沙尼亞緊盯中國　情報單位示警：北京想讓世界噤聲

伊朗西南部地震規模5.6！居民驚慌出逃　震央瓦斯電力斷供

恐龍滅絕禍首來自太陽系邊緣！哈佛專家新研究推翻小行星碎片理論

比特幣飆破51000美元再創新高！　半年市值猛漲逾7000億美元

拜登政府挺WHO　國務卿：月底前金援逾56億元

中國大使駁斥法國《世界報》：妄稱李文亮吹哨人　慣吃人血饅頭

美軍駐伊拉克基地遭火箭攻擊1死6傷　英法德義美聯合聲明譴責

人妻偷吃被告　開庭爆夫「揪小王3P」！成功殺價賠償金

5分鐘看光你隱私！跟風Clubhouse　做好「5大安全措施」再入房

刻在心底的名字！5星座「對初戀忘不了」　上萬網友淚讚準

駭1次銀行盜22.7億元！　美司法部控「北韓3駭客」竊取高達363億元

還原台灣賭神戴子郎除夕夜猝逝　「圍爐完獨自回房」女友開門心碎

道瓊收盤漲90點續創新高「美股漲跌互見」　台積電ADR跌近3％

亂放煙火！基隆外木山火燒山畫面曝　網肉搜揪「抖音有真凶」

今晨9℃入夜探最凍8度　杜鵑颱風最快今生成！變天時間曝

彰化路邊驚見全身血路倒女　醒來自爆被性侵！男友人被判4年8月

小嫻痛揭超誇張「民宿破壞事件」！　血染床單…衛生棉黏牆上

國際熱門新聞

花旗「錯匯250億」法院判收款人免還錢！

夫懸崖狠推孕妻　她墜300m高空慘死

27歲高學歷正妹出任董事會　長太美被辭職

快訊／99歲英國「菲利普親王」緊急入院

癡情空姐為救男友衝火燒車現場　全身80%燒傷命危

中國大使駁斥法國《世界報》：妄稱李文亮吹哨人

陸從肛門檢驗新冠肺炎　日媒：入境人士也要

合照比OK手勢　環球影城員工開除

她帶交往5月男友見家人　約會慘變認親大會

哈佛專家新研究：恐龍滅絕禍首來自太陽系邊緣

愛上70歲女同事！21歲嫩妹狂傳293張裸照遭逮

男「灌椰子水」日戰7次　妻報警求助

愛沙尼亞：北京想讓世界噤聲

夫妻虐死2周嬰「報案才假做CPR」漏餡被逮

更多熱門

相關新聞

美股漲跌互見！道瓊續創新高　台積電ADR跌近3％

美股漲跌互見！道瓊續創新高　台積電ADR跌近3％

美股周三（17日）漲跌不一，道瓊開盤從前日高點回落後，尾盤反漲90點勉力再收新高；標普500指數與那斯達克指數則再次跌收。台積電ADR（美國存託憑證）則是下跌2.7％。

拜登政府挺WHO　月底前金援逾56億元

拜登政府挺WHO　月底前金援逾56億元

日媒專訪蕭美琴：美國將繼續支援台灣

日媒專訪蕭美琴：美國將繼續支援台灣

他靠潛水服「海泳脫北」南韓防長公開道歉

他靠潛水服「海泳脫北」南韓防長公開道歉

迎合國際潮流？朝中社稱金正恩「總統」

迎合國際潮流？朝中社稱金正恩「總統」

關鍵字：

北韓駭客美國北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

慶生「5任砲友全到齊」尷尬爆！她崩潰轉頭逃

土豪哥「進到18億陶朱隱園」！ 曝2原因不買

獨／撞爛2千萬勞斯萊斯車主曝！她狂讚30歲男友：好man

蘆洲女深夜墜樓慘死　手機內留遺書

花旗「錯匯250億」法院判收款人免還錢！

成語蕎吃壽司誤踩禁忌日師傅開罵！

獨／炫胯下有龍！刺青女師曝2秘笈

輾狗男公司是老婆的　網怒：怎麼開除？

國道追撞勞斯萊斯　駕駛喊「閃遠點」…下秒追尾GG

歐陽娜娜合照口罩男！驚認是男神

連假40萬人上當！點開見端火鍋滑倒崩潰

寫真女星巨胸重10KG爆紅

愛莉莎莎「YouTube退訂數驚呆」　網紅：沒事兒

台南兇殺內幕曝　他遭仇家一刀捅心成致命傷

看監視器「女鬼」貼門上！媽崩潰求救

更多

最夯影音

更多
男等紅燈遭黑狗硬上「強迫中獎」騎士抖爆哭腔喊下車...網：收編啦

男等紅燈遭黑狗硬上「強迫中獎」騎士抖爆哭腔喊下車...網：收編啦
男操縱超佛機台爪子翻起整片布　見吊飾山崩式出貨嚇得急後退！

男操縱超佛機台爪子翻起整片布　見吊飾山崩式出貨嚇得急後退！

B2帶9月兒「麻糬」拍照..他已經12KG！　曝主動求和老婆「為了未來人生美好」

B2帶9月兒「麻糬」拍照..他已經12KG！　曝主動求和老婆「為了未來人生美好」

國道追撞2000萬勞斯萊斯影片曝！　駕駛才喊「閃遠點X」下秒慘撞上

國道追撞2000萬勞斯萊斯影片曝！　駕駛才喊「閃遠點X」下秒慘撞上

吳慷仁做菜被楊謹華逼瘋：肖查某！笑他老…鄭元暢秒補刀ＸＤ

吳慷仁做菜被楊謹華逼瘋：肖查某！笑他老…鄭元暢秒補刀ＸＤ

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面