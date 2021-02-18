駭1次銀行盜22.7億元！　美司法部控「北韓3駭客」竊取高達363億元

▲美國司法部指控北韓3名駭客發起大規模駭網路攻擊。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國司法部周三（17日）表示已對北韓3名駭客起訴，因為他們發起大規模駭客攻擊，竊取超過13億的美元（約新台幣363億元）與加密貨幣，造成多家銀行與好萊塢製片廠受害。

路透社報導，31歲的張成赫（暫譯，Jon Chang Hyok）、27歲的金日（暫譯，Kim Il）以及36歲的樸鎮赫（暫譯，Park Jin Hyok），在朝鮮人民軍總參謀部偵察總局效力時，發起多起大規模駭客攻擊。樸鎮赫則在2018年時已受到指控。

▲樸鎮赫近3年前已被美國司法部盯上。（圖／達志影像／美聯社）

美國司法部表示，這3名北韓駭客犯下大規模犯罪活動以及引起全球注目的網路入侵攻擊，包括因索尼影業之前即將上映《刺殺金正恩》（The Interview），而在2014年對索尼影業發起報復性的駭客攻擊等。

美國AMC電影院旗下員工和英國電影公司「Mammoth Screen」都曾慘遭毒手，Mammoth Screen遭入侵攻擊的原因，是當時該公司正在製作以北韓為主題的影集。

▼張成赫與金日此前也都被美國聯邦調查局（FBI）通緝。（圖／達志影像／美聯社）

美國司法部並質疑，三人也參與了惡名昭彰勒索軟體「WannaCry 2.0」的製作，該軟體讓英國國民健保署在2017年時受到嚴重攻擊。除此之外，南亞、東南亞、墨西哥和非洲的多家銀行也都身受其害，大量金錢遭竊；三人還被控2018年3月至2020年9月，利用惡意應用程序鎖定加密貨幣竊盜。

張成赫、金日與樸鎮赫所駭取的金額龐大而未能清楚實際數字，而且在部分的駭客行動中，他們是以失敗收場。不過總體金額仍然龐大，光是2016年一場針對孟加拉銀行的攻擊中，他們便盜走了8100萬美元（約新台幣22.66億元）。